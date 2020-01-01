Якими будуть тренди будівництва у 2021 році*

За масштабами викликів і трансформацій 2020 рік для ринку нерухомості можна порівняти із цілою епохою.Підбиваємо підсумки 2020-го. Висновки, які зробили у компанії «Єврохолдінг» за минулий рік у будівельній галузі, визначатимуть напрямок діяльності компанії у 2021 році.Отже, 5 трендів, які стали ключовими у 2020- му та впливатимуть на будівництво житла у 2021 році:1. Жителі міст сьогодні обирають комфортне середовище, цінність якого вимірюється форматом життя: багатофункціональною інфраструктурою, сучасними архітектурою та дизайном, підвищеним рівнем комфорту та безпеки.2. Системи безпеки в сучасних житлових комплексах уже не обмежуються закритими дворами. Сьогодні застосовують системи контролю доступу на територію, до будівлі, паркінгу. Паркінг, до речі, теж ізольований, що дозволяє створити комфортний відпочинковий та спортивний простір у дворі. У зонах публічних просторів — відеоспостереження. Наступний рівень, до якого ринок прийде в найближчі кілька років, — біометрія, коли власники квартир зможуть потрапити до будинку за відбитком пальця, QR-кодом доступу тощо.3. Пандемія та нестабільна економічна ситуація як наслідок впливають і на вибір людей щодо метражу: попит зосереджений на пропозиції з мінімальним бюджетом і максимально високою функціональністю площ. Ще більш актуальними стають smart-квартири. Характерними рисами підвищеного функціоналу можна назвати і якісну локацію (зручне місце розташування, близькість основних транспортних артерій), і багатопрофільну інфраструктуру.4. Змінила пандемія і вимоги покупців житла до планувальних рішень. Сформувався стійкий попит на квартири з терасами та лоджіями завдяки можливості перетворити їх на додаткові зони — робочу, обідню або лаунж-простір. Зріс інтерес і до комор завдяки бажанню раціоналізувати простір квартири. Також актуальними стали і планування з ізольованими кімнатами та великими кухнями-студіями: «євродвійки» та «євротрійки». Такий формат дозволяє більш комфортно проводити час з сім’єю та друзями вдома.5. Питання енергоефективності набуває ще більшої актуальності. Як аксіома - індивідуальне опалення. Також приділяють велику увагу технологіям оброблення фасаду. Усе це призводить до підвищення комфорту проживання, зменшення споживання ресурсів і заощадження на комунальних платежах. Сучасні вентильовані фасади з функціями теплоізоляції, що зберігають тепло, енергоефективні склопакети з ефектом сонцезахисту, якісний матеріал для утеплення зовнішніх стін дають змогу створити правильний мікроклімат у будинку будь-якої пори року.У своїх проектах компанія «Єврохолдінг» завжди робить ставку на дозвільну, побутову, соціальну та комерційну інфраструктуру.Тут обирають творчий підхід до благоустрою: у комплексах компанії є не лише комфортні лави та озеленення, а й арт-інсталяції та ландшафтний дизайн. «Єврохолдінг» – перший забудовник у Луцьку, що започаткував будівництво підземних паркінгів у «Яровиці» та з охороною, відеоспостереженням, системами пожежогасіння та вентиляції. Цього року мешканці «Яровиці» отримали професійний спортивний простір: якісні вуличні тренажери, бігову доріжку та поле для спортивних командних ігор.Енергоощадність завжди була і буде пріоритетом у технологіях будівництва компанії «Єврохолдінг». «Яровиця» «одяглася» у теплу та довговічну систему вентильованих фасадів. Фасади «Dream Town» оснащенні мінераловатними утеплювачами. Вікна у комплексах – європейських виробників, енерегоощадні, з системою триплекс. Існує професійний підхід до встановлення системи індивідуального опалення.У квартирах комплексу мешканцям дають можливість планувати свій простір згідно з життєвими пріоритетами. У «Яровиці» є пропозиції квартир «євроформату» з продуманим функціональним спільним простором та окремими комфортними спальнями та дитячими. А «Dream Town» – перший житловий комплекс, що пропонує smart-квартири. Ці квартири розміщенні у третьому будинку, будівництво якого уже стартувало. На вибір є площі 26 – 29 кв м. Кожен квадрат smart-квартир – це корисна площа, яка буде використовуватись щодня.«Яровиця» стала сучасним комерційним осередком міста. Її внутрішня інфраструктура поповнилась брендовими магазинами одягу, ароматними кав’ярнями, дизайнерськими бутиками, дитячими розвиваючими центрами, тут утворилась ціла сервісна система. Багато компаній також своїм домом обрали «Яровицю», відкривши тут свої офіси.2021 рік для «Яровиці» – це завершальний етап житлового будівництва. Тож тим, хто хоче бути у центрі подій, варто поспішити з вибором квартири, торгового чи офісного приміщення.Сьогодні купівля квартири – це не тільки необхідність мати власний простір, а й вигідне та безпечне капіталовкладення. Не варто ризикувати, купувати нерухомість потрібно у надійного забудовника, тож рекомендують інвестувати у майбутнє разом із забудовником «Єврохолдінг».