На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» під час руху загорілась автівка
Сьогодні, 13:24
На автодорозі у селі Підгайці Млинівського району, а саме на автошляху Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче, під час руху
загорівся автомобіль.
Так, 29 грудня о 16:40 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про загорання, - інформує управління ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що загоряння сталося в автомобілі Mercedes Vito 110. На ліквідацію відразу подали вогнегасні речовини. О 16:50 пожежу локалізували а о 17:00 повністю ліквідували.
В результаті пожежі вогонь знищив передню ліву фару автомобіля та частину моторного відсіку. До ліквідації залучали одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ять рятувальників.
Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі та розміри завданих збитків встановлюють фахівці.
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загорівся автомобіль.
Так, 29 грудня о 16:40 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про загорання, - інформує управління ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши на місце події вогнеборці встановили, що загоряння сталося в автомобілі Mercedes Vito 110. На ліквідацію відразу подали вогнегасні речовини. О 16:50 пожежу локалізували а о 17:00 повністю ліквідували.
В результаті пожежі вогонь знищив передню ліву фару автомобіля та частину моторного відсіку. До ліквідації залучали одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ять рятувальників.
Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі та розміри завданих збитків встановлюють фахівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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