У Львові школяр допоміг врятувати пенсіонерку, яка впала з драбини у квартирі й зламала хребет. ВІДЕО
Сьогодні, 13:57
Львівський школяр допоміг патрульним врятувати жінку, яка травмувалася і не могла пересуватися.
Про це йдеться в ТСН.
Одинадцятикласник Артур Павлюк почув крики сусідки. Та не відчиняла дверей, тож щоб з‘ясувати, що сталося, хлопець у своїй квартирі розібрав вентиляційну решітку і через неї спілкувався із нею.
69-річна жінка розповіла, що прибирала, впала з драбини і не може ходити. Артур, порадившись з батьком, викликав поліцію. Зустрів копів і показав, де квартира потерпілої. Поліцейські за допомогою драбини піднялися на другий поверх, відтиснули вікно і потрапили до помешкання.
Жінка лежала на підлозі і не могла поворухнулися. Лікарі швидкої запідозрили у неї перелом шийного відділу хребта. Жінку забрали до лікарні, а хлопця, який виявив кмітливість і небайдужість, поліцейські нагородили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в ТСН.
Одинадцятикласник Артур Павлюк почув крики сусідки. Та не відчиняла дверей, тож щоб з‘ясувати, що сталося, хлопець у своїй квартирі розібрав вентиляційну решітку і через неї спілкувався із нею.
69-річна жінка розповіла, що прибирала, впала з драбини і не може ходити. Артур, порадившись з батьком, викликав поліцію. Зустрів копів і показав, де квартира потерпілої. Поліцейські за допомогою драбини піднялися на другий поверх, відтиснули вікно і потрапили до помешкання.
Жінка лежала на підлозі і не могла поворухнулися. Лікарі швидкої запідозрили у неї перелом шийного відділу хребта. Жінку забрали до лікарні, а хлопця, який виявив кмітливість і небайдужість, поліцейські нагородили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Напередодні Нового року день народження зустрічатиме донька волинського Героя: волонтери просять привітати дівчинку
Сьогодні, 14:30
У громаді під Луцьком вандали понищили зупинки
Сьогодні, 14:27
У Львові школяр допоміг врятувати пенсіонерку, яка впала з драбини у квартирі й зламала хребет. ВІДЕО
Сьогодні, 13:57
Святкування Нового року: мешканці якого міста заплатили найбільше та на якому місці Луцьк
Сьогодні, 12:50