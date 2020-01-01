У Львові школяр допоміг врятувати пенсіонерку, яка впала з драбини у квартирі й зламала хребет. ВІДЕО





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Одинадцятикласник Артур Павлюк почув крики сусідки. Та не відчиняла дверей, тож щоб з‘ясувати, що сталося, хлопець у своїй квартирі розібрав вентиляційну решітку і через неї спілкувався із нею.



69-річна жінка розповіла, що прибирала, впала з драбини і не може ходити. Артур, порадившись з батьком, викликав поліцію. Зустрів копів і показав, де квартира потерпілої. Поліцейські за допомогою драбини піднялися на другий поверх, відтиснули вікно і потрапили до помешкання.



Жінка лежала на підлозі і не могла поворухнулися. Лікарі швидкої запідозрили у неї перелом шийного відділу хребта. Жінку забрали до лікарні, а хлопця, який виявив кмітливість і небайдужість, поліцейські нагородили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівський школяр допоміг патрульним врятувати жінку, яка травмувалася і не могла пересуватися.Про це йдеться в ТСН. Одинадцятикласникпочув крики сусідки. Та не відчиняла дверей, тож щоб з‘ясувати, що сталося, хлопець у своїй квартирі розібрав вентиляційну решітку і через неї спілкувався із нею.69-річна жінка розповіла, що прибирала, впала з драбини і не може ходити. Артур, порадившись з батьком, викликав поліцію. Зустрів копів і показав, де квартира потерпілої. Поліцейські за допомогою драбини піднялися на другий поверх, відтиснули вікно і потрапили до помешкання.Жінка лежала на підлозі і не могла поворухнулися. Лікарі швидкої запідозрили у неї перелом шийного відділу хребта. Жінку забрали до лікарні, а хлопця, який виявив кмітливість і небайдужість, поліцейські нагородили.

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