вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львові школяр допоміг врятувати пенсіонерку, яка впала з драбини у квартирі й зламала хребет. ВІДЕО

У Львові школяр допоміг врятувати пенсіонерку, яка впала з драбини у квартирі й зламала хребет. ВІДЕО
Львівський школяр допоміг патрульним врятувати жінку, яка травмувалася і не могла пересуватися.

Про це йдеться в ТСН.

Одинадцятикласник Артур Павлюк почув крики сусідки. Та не відчиняла дверей, тож щоб з‘ясувати, що сталося, хлопець у своїй квартирі розібрав вентиляційну решітку і через неї спілкувався із нею.

69-річна жінка розповіла, що прибирала, впала з драбини і не може ходити. Артур, порадившись з батьком, викликав поліцію. Зустрів копів і показав, де квартира потерпілої. Поліцейські за допомогою драбини піднялися на другий поверх, відтиснули вікно і потрапили до помешкання.

Жінка лежала на підлозі і не могла поворухнулися. Лікарі швидкої запідозрили у неї перелом шийного відділу хребта. Жінку забрали до лікарні, а хлопця, який виявив кмітливість і небайдужість, поліцейські нагородили.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школяр, порятунок, бабуся
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Напередодні Нового року день народження зустрічатиме донька волинського Героя: волонтери просять привітати дівчинку
Сьогодні, 14:30
У громаді під Луцьком вандали понищили зупинки
Сьогодні, 14:27
У Львові школяр допоміг врятувати пенсіонерку, яка впала з драбини у квартирі й зламала хребет. ВІДЕО
Сьогодні, 13:57
На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» під час руху загорілась автівка
Сьогодні, 13:24
Святкування Нового року: мешканці якого міста заплатили найбільше та на якому місці Луцьк
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
У Польщі службовий пес врятував українця від смерті У Польщі службовий пес врятував українця від смерті
28 грудень, 16:28
На Волині під час пожежі врятували 21-річного хлопця, потерпілий з опіками – у лікарні На Волині під час пожежі врятували 21-річного хлопця, потерпілий з опіками – у лікарні
28 грудень, 10:01
У Польщі троє будівельників з України врятували дитину від смерті У Польщі троє будівельників з України врятували дитину від смерті
16 грудень, 11:33
71-річна бабуся намагалася пронести наркотики через кордон з Росією. ВІДЕО 71-річна бабуся намагалася пронести наркотики через кордон з Росією. ВІДЕО
16 грудень, 01:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво в Україні
Сьогодні, 14:58
 0
Лучанка організувала благодійний онлайн-концерт на підтримку дітей, які борються із раком
Сьогодні, 14:32
 0
Напередодні Нового року день народження зустрічатиме донька волинського Героя: волонтери просять привітати дівчинку
Сьогодні, 14:30
 0
У громаді під Луцьком вандали понищили зупинки
Сьогодні, 14:27
 0
У Львові школяр допоміг врятувати пенсіонерку, яка впала з драбини у квартирі й зламала хребет. ВІДЕО
Сьогодні, 13:57
 0
Медіа
відео
1/8