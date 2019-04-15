На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 15:35
У Володимирецькому районі Рівненської області 16-річний хлопець на мотоциклі збив на смерть чоловіка.
Автопригоди сталася вчора, 29 грудня, інформує Нацполіція у Рівненській обласі.
У селі Дубівка близько 20-ї години 16-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом «Jianshe», допустив наїзд на 46-річного односельчанина. Зі слів свідка, чоловік ішов проїзною частиною і вів велосипед у руках. Від отриманих травм потерпілий помер.
Неповнолітній кермувальник, за попередньою інформацією, не має посвідчення водія і права керувати транспортним засобом. У медзакладі у нього відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння. Він у автопригоді не травмувався.
Обставини ДТП встановлюють слідчі у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами порушення правил дорожнього руху.
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Автопригоди сталася вчора, 29 грудня, інформує Нацполіція у Рівненській обласі.
У селі Дубівка близько 20-ї години 16-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом «Jianshe», допустив наїзд на 46-річного односельчанина. Зі слів свідка, чоловік ішов проїзною частиною і вів велосипед у руках. Від отриманих травм потерпілий помер.
Неповнолітній кермувальник, за попередньою інформацією, не має посвідчення водія і права керувати транспортним засобом. У медзакладі у нього відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння. Він у автопригоді не травмувався.
Обставини ДТП встановлюють слідчі у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами порушення правил дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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