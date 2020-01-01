Напередодні Нового року день народження зустрічатиме донька волинського Героя: волонтери просять привітати дівчинку
Сьогодні, 14:30
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Напередодні Нового року восьмий день народження зустрічатиме – Тричук Катерина. Батько дівчинки Тричук Іван Іванович був старшим солдатом 51-шої окремої механізованої бригади, брав участь у боях під Ізвариним та у м. Щастя Луганської обл, отримав тілесні ушкодження, проходив лікування у Луцькому гарнізонному військовому шпиталі, де й помер 24 вересня 2014 року. Дружина лишилась одна з двома маленькими донечками, меншій з яких тоді не було ще й двох років. Коли тата мобілізували, Каті було лише 1 рік і 3 місяці, тому, на жаль, пам’ятає його лише з фотографій та розповідей інших. Саме тому вона постійно про нього розпитує у мами та рідних.
Катруся росте дуже рухливою, балакучою та допитливою дівчинкою, навчається вже у другому класі. Каже, що як виросте, то буде вченим і робитиме досліди. Дівчинка відвідує художню школу, а рік тому пізнавала ще й музичні ази, навчаючись на домрі.
У вільний час юна красуня дуже любить складати вдома пазли і лєго, а ще вона мріє про самокат. Дівчинка просто обожнює тварин і завжди піклується про своїх улюбленців.
Свою матусю дівчинка дуже любить і завжди у всьому ставить собі у приклад та намагається її наслідувати. Катя постійно допомагає мамі у домашніх справах, завжди збирає за собою іграшки, прибирає в оселі.
Основну допомогу родина отримує від волонтерів. Дівчинка дуже любить, коли до неї навідуються гості. А ще була б рада отримати привітання та листівки до свого дня народження.
Маленька красунечка Катруся чекає на приємні сюрпризи у свій день народження. Отож, хто ще хоче встигнути зробити у цьому році хороші справи, долучайтеся. Контактний номер волонтерів: 0992294100 та 0989481450.
Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/22/trichuk.htm
Фінансово підтримати родину можна: Тричук Катерина – 8 років (31.12.2012). Ратне. Ріст: 152; Розмір взуття: 35.
Інформація для благодійників: 5168 7573 4838 1502 (Тричук Марина Валентинівна, Приватбанк).
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Напередодні Нового року восьмий день народження зустрічатиме – Тричук Катерина. Батько дівчинки Тричук Іван Іванович був старшим солдатом 51-шої окремої механізованої бригади, брав участь у боях під Ізвариним та у м. Щастя Луганської обл, отримав тілесні ушкодження, проходив лікування у Луцькому гарнізонному військовому шпиталі, де й помер 24 вересня 2014 року. Дружина лишилась одна з двома маленькими донечками, меншій з яких тоді не було ще й двох років. Коли тата мобілізували, Каті було лише 1 рік і 3 місяці, тому, на жаль, пам’ятає його лише з фотографій та розповідей інших. Саме тому вона постійно про нього розпитує у мами та рідних.
Катруся росте дуже рухливою, балакучою та допитливою дівчинкою, навчається вже у другому класі. Каже, що як виросте, то буде вченим і робитиме досліди. Дівчинка відвідує художню школу, а рік тому пізнавала ще й музичні ази, навчаючись на домрі.
У вільний час юна красуня дуже любить складати вдома пазли і лєго, а ще вона мріє про самокат. Дівчинка просто обожнює тварин і завжди піклується про своїх улюбленців.
Свою матусю дівчинка дуже любить і завжди у всьому ставить собі у приклад та намагається її наслідувати. Катя постійно допомагає мамі у домашніх справах, завжди збирає за собою іграшки, прибирає в оселі.
Основну допомогу родина отримує від волонтерів. Дівчинка дуже любить, коли до неї навідуються гості. А ще була б рада отримати привітання та листівки до свого дня народження.
Маленька красунечка Катруся чекає на приємні сюрпризи у свій день народження. Отож, хто ще хоче встигнути зробити у цьому році хороші справи, долучайтеся. Контактний номер волонтерів: 0992294100 та 0989481450.
Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/22/trichuk.htm
Фінансово підтримати родину можна: Тричук Катерина – 8 років (31.12.2012). Ратне. Ріст: 152; Розмір взуття: 35.
Інформація для благодійників: 5168 7573 4838 1502 (Тричук Марина Валентинівна, Приватбанк).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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