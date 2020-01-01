Напередодні Нового року день народження зустрічатиме донька волинського Героя: волонтери просять привітати дівчинку

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Напередодні Нового року восьмий день народження зустрічатиме –. Батько дівчинки Тричук Іван Іванович був старшим солдатом 51-шої окремої механізованої бригади, брав участь у боях під Ізвариним та у м. Щастя Луганської обл, отримав тілесні ушкодження, проходив лікування у Луцькому гарнізонному військовому шпиталі, де й помер 24 вересня 2014 року. Дружина лишилась одна з двома маленькими донечками, меншій з яких тоді не було ще й двох років. Коли тата мобілізували, Каті було лише 1 рік і 3 місяці, тому, на жаль, пам’ятає його лише з фотографій та розповідей інших. Саме тому вона постійно про нього розпитує у мами та рідних.Катруся росте дуже рухливою, балакучою та допитливою дівчинкою, навчається вже у другому класі. Каже, що як виросте, то буде вченим і робитиме досліди. Дівчинка відвідує художню школу, а рік тому пізнавала ще й музичні ази, навчаючись на домрі.У вільний час юна красуня дуже любить складати вдома пазли і лєго, а ще вона мріє про самокат. Дівчинка просто обожнює тварин і завжди піклується про своїх улюбленців.Свою матусю дівчинка дуже любить і завжди у всьому ставить собі у приклад та намагається її наслідувати. Катя постійно допомагає мамі у домашніх справах, завжди збирає за собою іграшки, прибирає в оселі.Основну допомогу родина отримує від волонтерів. Дівчинка дуже любить, коли до неї навідуються гості. А ще була б рада отримати привітання та листівки до свого дня народження.Маленька красунечка Катруся чекає на приємні сюрпризи у свій день народження. Отож, хто ще хоче встигнути зробити у цьому році хороші справи, долучайтеся. Контактний номер волонтерів: 0992294100 та 0989481450.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/22/trichuk.htmТричук Катерина – 8 років (31.12.2012). Ратне. Ріст: 152; Розмір взуття: 35.5168 7573 4838 1502 (Тричук Марина Валентинівна, Приватбанк).