Лучан просять у період новорічно-різдвяних свят не викидати залишки їжі у каналізацію

У час Новорічних та Різдвяних свят стрімко зростає кількість аварійних ситуацій на водопровідних мережах, масово утворюються закупорювання труб та серйозні засмічення каналізаційних мереж, в результаті чого каналізація стає непридатною до використання.Про це йдеться на сайті Луцькради.Лучани викликають бригади аварійників, які змушені працювати в посиленому режимі, але кількість закупорювань труб у святковий період часто перевищує можливості аварійних служб. Призводять до закупорювання каналізаційних мереж самі ж споживачі, які використовують унітаз замість смітника і зливають туди все без розбору – жири, зіпсовані салати, залишки їжі тощо.На жаль, більше половини каналізаційних мереж у Луцьку та навколишніх селах є застарілими, а кількість відходів, які люди зливають в каналізацію, з року в рік лише зростає. В результаті створюються численні затори і поломки в роботі каналізації. Часто навіть одна людина може створити проблему для цілого будинку, викинувши в каналізацію непридатні для цього залишки їжі, або й речовини неорганічного походження. У результаті створюються затори, які дуже важко ліквідувати.Тож у КП «Луцькводоканал» наголошують, що каналізація не призначена для зливу залишків їжі чи будь-яких інших відходів, окрім стоків води та нечистот.