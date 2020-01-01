Лучан просять у період новорічно-різдвяних свят не викидати залишки їжі у каналізацію
Сьогодні, 15:28
У час Новорічних та Різдвяних свят стрімко зростає кількість аварійних ситуацій на водопровідних мережах, масово утворюються закупорювання труб та серйозні засмічення каналізаційних мереж, в результаті чого каналізація стає непридатною до використання.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Лучани викликають бригади аварійників, які змушені працювати в посиленому режимі, але кількість закупорювань труб у святковий період часто перевищує можливості аварійних служб. Призводять до закупорювання каналізаційних мереж самі ж споживачі, які використовують унітаз замість смітника і зливають туди все без розбору – жири, зіпсовані салати, залишки їжі тощо.
На жаль, більше половини каналізаційних мереж у Луцьку та навколишніх селах є застарілими, а кількість відходів, які люди зливають в каналізацію, з року в рік лише зростає. В результаті створюються численні затори і поломки в роботі каналізації. Часто навіть одна людина може створити проблему для цілого будинку, викинувши в каналізацію непридатні для цього залишки їжі, або й речовини неорганічного походження. У результаті створюються затори, які дуже важко ліквідувати.
Тож у КП «Луцькводоканал» наголошують, що каналізація не призначена для зливу залишків їжі чи будь-яких інших відходів, окрім стоків води та нечистот.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
Лучани викликають бригади аварійників, які змушені працювати в посиленому режимі, але кількість закупорювань труб у святковий період часто перевищує можливості аварійних служб. Призводять до закупорювання каналізаційних мереж самі ж споживачі, які використовують унітаз замість смітника і зливають туди все без розбору – жири, зіпсовані салати, залишки їжі тощо.
На жаль, більше половини каналізаційних мереж у Луцьку та навколишніх селах є застарілими, а кількість відходів, які люди зливають в каналізацію, з року в рік лише зростає. В результаті створюються численні затори і поломки в роботі каналізації. Часто навіть одна людина може створити проблему для цілого будинку, викинувши в каналізацію непридатні для цього залишки їжі, або й речовини неорганічного походження. У результаті створюються затори, які дуже важко ліквідувати.
Тож у КП «Луцькводоканал» наголошують, що каналізація не призначена для зливу залишків їжі чи будь-яких інших відходів, окрім стоків води та нечистот.
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Коментарі 1
Як це на свята не викидати ганчірки, залишки їжі, костомахи від вже звареного холодця, залишки від риби, лушпайки від мандарин, бананів - ми тільки викидаємо у каналізацію на вулиці або у свій туалет та разів три чотири зливаємо, щоб воно все пройшло далі та десь там не в мене, а там забилось тільки подалі від мене. Нехай у сусіда на першому, другому поверхах труби каналізаційні заб'ються від моїх нечистот, тільки не у мене, яж проживаю на четвертому поверсі. Ось такий у нас український менталітет і культура виховання. Аби мені було добре, аби в мене труби не засорилися.
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