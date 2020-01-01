У місті на Волині покупцям повернули понад 15 тисяч за неякісні товари
Сьогодні, 16:25
У Нововолинську впродовж 2020 року до відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів надійшло 129 звернень громадян.
Люди зверталися з питаннями, які переважно стосувалися відмови в поверненні коштів або обміну неякісного товару на якісний (60 %), неякісного виконання робіт та послуг (15 %), йдеться на сайті мерії.
Також були звернення з інших питань, в тому числі і консультації суб’єктів підприємницької діяльності (25 %).
Головне при розгляді звернень – допомогти заявнику розібратися в тому, що сталося, знайти у межах законодавства шляхи вирішення проблеми, кажуть у відділі торгівлі, побуту та прав споживачів.
У Нововолинську загалом впродовж року заявникам повернули грошових коштів на суму 15067 гривень, провели заміну товарів неналежної якості на суму 20200 гривень, в інших випадках надали роз’яснення відповідно до норм чинного законодавства України.
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Люди зверталися з питаннями, які переважно стосувалися відмови в поверненні коштів або обміну неякісного товару на якісний (60 %), неякісного виконання робіт та послуг (15 %), йдеться на сайті мерії.
Також були звернення з інших питань, в тому числі і консультації суб’єктів підприємницької діяльності (25 %).
Головне при розгляді звернень – допомогти заявнику розібратися в тому, що сталося, знайти у межах законодавства шляхи вирішення проблеми, кажуть у відділі торгівлі, побуту та прав споживачів.
У Нововолинську загалом впродовж року заявникам повернули грошових коштів на суму 15067 гривень, провели заміну товарів неналежної якості на суму 20200 гривень, в інших випадках надали роз’яснення відповідно до норм чинного законодавства України.
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