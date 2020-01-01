Стало відомо, куди переїде бюро судмедекспертизи з історичної частини Луцька





Про це розповів Андрій Савченко.



Рішення про виселення цієї установи, центру національно-патріотичного виховання та Держслужби лікарських засобів з будівлі на Кафедральній прийняли міські депутати.



Із його слів, у приміщенні на території Старого міста моргу ніколи не було.



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"Тут розміщується адміністрація, відділ потерпілих, обвинувачених та інших осіб, тобто, де люди можуть зняти побої та відділ комісійних експертиз – це експертизи за матеріалами кримінальних проваджень", – зазначив Андрій Савченко.



Будівлю бюро чиновники мають намір передати в оренду на 20 років для облаштування там готелю, ресторану чи іншого закладу, – сказано в рішенні обранців громади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обласне бюро судово-медичної експертизи до кінця січня 2021 року переїде на вулицю Романюка в Луцьку. Нині установа розташована в історичній частині міста на вулиці Кафедральній, 4.Про це розповів Суспільному заступник керівника Волинського обласного бюро судово-медичної експертизиРішення про виселення цієї установи, центру національно-патріотичного виховання та Держслужби лікарських засобів з будівлі на Кафедральній прийняли міські депутати.Із його слів, у приміщенні на території Старого міста моргу ніколи не було."Тут розміщується адміністрація, відділ потерпілих, обвинувачених та інших осіб, тобто, де люди можуть зняти побої та відділ комісійних експертиз – це експертизи за матеріалами кримінальних проваджень", – зазначив Андрій Савченко.Будівлю бюро чиновники мають намір передати в оренду на 20 років для облаштування там готелю, ресторану чи іншого закладу, – сказано в рішенні обранців громади.

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