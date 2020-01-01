Стало відомо, куди переїде бюро судмедекспертизи з історичної частини Луцька
Сьогодні, 15:48
Обласне бюро судово-медичної експертизи до кінця січня 2021 року переїде на вулицю Романюка в Луцьку. Нині установа розташована в історичній частині міста на вулиці Кафедральній, 4.
Про це розповів Суспільному заступник керівника Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Андрій Савченко.
Рішення про виселення цієї установи, центру національно-патріотичного виховання та Держслужби лікарських засобів з будівлі на Кафедральній прийняли міські депутати.
Із його слів, у приміщенні на території Старого міста моргу ніколи не було.
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"Тут розміщується адміністрація, відділ потерпілих, обвинувачених та інших осіб, тобто, де люди можуть зняти побої та відділ комісійних експертиз – це експертизи за матеріалами кримінальних проваджень", – зазначив Андрій Савченко.
Будівлю бюро чиновники мають намір передати в оренду на 20 років для облаштування там готелю, ресторану чи іншого закладу, – сказано в рішенні обранців громади.
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Про це розповів Суспільному заступник керівника Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Андрій Савченко.
Рішення про виселення цієї установи, центру національно-патріотичного виховання та Держслужби лікарських засобів з будівлі на Кафедральній прийняли міські депутати.
Із його слів, у приміщенні на території Старого міста моргу ніколи не було.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У будівлі в Старому місті зроблять готель і ресторан
"Тут розміщується адміністрація, відділ потерпілих, обвинувачених та інших осіб, тобто, де люди можуть зняти побої та відділ комісійних експертиз – це експертизи за матеріалами кримінальних проваджень", – зазначив Андрій Савченко.
Будівлю бюро чиновники мають намір передати в оренду на 20 років для облаштування там готелю, ресторану чи іншого закладу, – сказано в рішенні обранців громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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