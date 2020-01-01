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П'яний українець розбив у Польщі позичений у знайомого BMW

П'яний українець розбив у Польщі позичений у знайомого BMW
58-річний українець потрапив у халепу в місті Паб’яніце (Лодзьке воєводство).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на epainfo.pl, чоловік позичив у знайомого BMW і невдовзі розбив його.

ДТП сталася, коли українець при повороті ліворуч не пропустив автомобіль Skodа й виїхав прямо перед ним. В результаті зіткнення постраждала водійка “Шкоди”, однак від госпіталізації жінка відмовилася. Механічних ушкоджень зазнали й обидва авто.

На момент аварії 58-річний українець був за кермом п'яний. Тест виявив 2,5 проміле алкоголю в його крові.

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Теги: Польща, аварія, українець
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