П'яний українець розбив у Польщі позичений у знайомого BMW
Сьогодні, 16:20
58-річний українець потрапив у халепу в місті Паб’яніце (Лодзьке воєводство).
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на epainfo.pl, чоловік позичив у знайомого BMW і невдовзі розбив його.
ДТП сталася, коли українець при повороті ліворуч не пропустив автомобіль Skodа й виїхав прямо перед ним. В результаті зіткнення постраждала водійка “Шкоди”, однак від госпіталізації жінка відмовилася. Механічних ушкоджень зазнали й обидва авто.
На момент аварії 58-річний українець був за кермом п'яний. Тест виявив 2,5 проміле алкоголю в його крові.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на epainfo.pl, чоловік позичив у знайомого BMW і невдовзі розбив його.
ДТП сталася, коли українець при повороті ліворуч не пропустив автомобіль Skodа й виїхав прямо перед ним. В результаті зіткнення постраждала водійка “Шкоди”, однак від госпіталізації жінка відмовилася. Механічних ушкоджень зазнали й обидва авто.
На момент аварії 58-річний українець був за кермом п'яний. Тест виявив 2,5 проміле алкоголю в його крові.
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