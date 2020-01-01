П'яний українець розбив у Польщі позичений у знайомого BMW





Як пoвідoмляє



ДТП сталася, коли українець при повороті ліворуч не пропустив автомобіль Skodа й виїхав прямо перед ним. В результаті зіткнення постраждала водійка “Шкоди”, однак від госпіталізації жінка відмовилася. Механічних ушкоджень зазнали й обидва авто.



На момент аварії 58-річний українець був за кермом п'яний. Тест виявив 2,5 проміле алкоголю в його крові.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 58-річний українець потрапив у халепу в місті Паб’яніце (Лодзьке воєводство).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на epainfo.pl, чоловік позичив у знайомого BMW і невдовзі розбив його.ДТП сталася, коли українець при повороті ліворуч не пропустив автомобіль Skodа й виїхав прямо перед ним. В результаті зіткнення постраждала водійка “Шкоди”, однак від госпіталізації жінка відмовилася. Механічних ушкоджень зазнали й обидва авто.На момент аварії 58-річний українець був за кермом п'яний. Тест виявив 2,5 проміле алкоголю в його крові.

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