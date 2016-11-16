У Луцьку інспектори виявили понад 300 незаконних новорічних дерев. ФОТО





Інспектори 30 грудня виявили порушення на ринку на вулиці Соборності, повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Нагадаємо, рейди



У підприємиці не було документів та чипів на понад 300 новорічних дерев. Походження деревини невідоме.



Інспектори склали протокол за статтею 88-1 КУпАП та вилучили дерева.



Матеріали справи передадуть до суду.





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