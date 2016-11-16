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У Луцьку інспектори виявили понад 300 незаконних новорічних дерев. ФОТО

У Луцьку інспектори виявили понад 300 незаконних новорічних дерев. ФОТО
У Луцьку триває рейд на ялинкових ринках.

Інспектори 30 грудня виявили порушення на ринку на вулиці Соборності, повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Нагадаємо, рейди розпочалися 29 грудня. Тоді екоінспектори разом із правоохоронцями та журналістами їздили луцькими ялинковими ринками міста, аби перевірити законність походження хвойних символів зимових свят і попередити підприємців про відповідальність за відсутність відповідних документів, бирок і цінників.

У підприємиці не було документів та чипів на понад 300 новорічних дерев. Походження деревини невідоме.

Інспектори склали протокол за статтею 88-1 КУпАП та вилучили дерева.

Матеріали справи передадуть до суду.

У Луцьку інспектори виявили понад 300 незаконних новорічних дерев. ФОТО
У Луцьку інспектори виявили понад 300 незаконних новорічних дерев. ФОТО
У Луцьку інспектори виявили понад 300 незаконних новорічних дерев. ФОТО

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Теги: рейди, ялинки
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Коментарі 1
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Треба бомбити оці острівці Коломойського,бо потім буде УПА
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