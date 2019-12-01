Бик не любить діамантів і зайвого блиску: що одягнути на святкування Нового року
Сьогодні, 20:38
Вже завтра вся країна відзначатиме Новий 2021 рік. Головним символом наступного року буде Білий металевий Бик. Він не любить діамантів і зайвого блиску.
Відомий дизайнер Андре Тан розповів, що можна розбавити образ клатчем в паєтках та одягнути моносережку, яка буде весь наступний рік в тренді, пише Уніан.
Ідеальним одягом в новорічну ніч буде асиметрична сукня з одним відкритим плечем. Важливо, щоб вона була з оксамиту. При виборі оксамиту важлива ідеальна посадка. Якщо будуть збиратися складки, пара зайвих кілограмів вам забезпечені.
"Не будемо кривити душею, половину 2020 року ми провели в піжамі. Чому б не зустріти так і Новий рік? Зверніть увагу на щільність тканини: вона не повинна бути занадто тонкою. І ще краще цуратися новорічних принтів", - додав Андре Тан.
Крім того, ідеально підійдуть костюми білого кольору, адже цей колір - це символ свята.
Також він додав, що речі червоного відтінку і "хижі" принти дратують бика. Тому модне "леопардове" плаття і ефектний образ полум'яного кольору нехай поки залишаються в гардеробі - їх час ще прийде.
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Відомий дизайнер Андре Тан розповів, що можна розбавити образ клатчем в паєтках та одягнути моносережку, яка буде весь наступний рік в тренді, пише Уніан.
Ідеальним одягом в новорічну ніч буде асиметрична сукня з одним відкритим плечем. Важливо, щоб вона була з оксамиту. При виборі оксамиту важлива ідеальна посадка. Якщо будуть збиратися складки, пара зайвих кілограмів вам забезпечені.
"Не будемо кривити душею, половину 2020 року ми провели в піжамі. Чому б не зустріти так і Новий рік? Зверніть увагу на щільність тканини: вона не повинна бути занадто тонкою. І ще краще цуратися новорічних принтів", - додав Андре Тан.
Крім того, ідеально підійдуть костюми білого кольору, адже цей колір - це символ свята.
Також він додав, що речі червоного відтінку і "хижі" принти дратують бика. Тому модне "леопардове" плаття і ефектний образ полум'яного кольору нехай поки залишаються в гардеробі - їх час ще прийде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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