Бик не любить діамантів і зайвого блиску: що одягнути на святкування Нового року





Відомий дизайнер Андре Тан розповів, що можна розбавити образ клатчем в паєтках та одягнути моносережку, яка буде весь наступний рік в тренді, пише



Ідеальним одягом в новорічну ніч буде асиметрична сукня з одним відкритим плечем. Важливо, щоб вона була з оксамиту. При виборі оксамиту важлива ідеальна посадка. Якщо будуть збиратися складки, пара зайвих кілограмів вам забезпечені.



"Не будемо кривити душею, половину 2020 року ми провели в піжамі. Чому б не зустріти так і Новий рік? Зверніть увагу на щільність тканини: вона не повинна бути занадто тонкою. І ще краще цуратися новорічних принтів", - додав Андре Тан.



Крім того, ідеально підійдуть костюми білого кольору, адже цей колір - це символ свята.



Також він додав, що речі червоного відтінку і "хижі" принти дратують бика. Тому модне "леопардове" плаття і ефектний образ полум'яного кольору нехай поки залишаються в гардеробі - їх час ще прийде.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже завтра вся країна відзначатиме Новий 2021 рік. Головним символом наступного року буде Білий металевий Бик. Він не любить діамантів і зайвого блиску.Відомий дизайнеррозповів, що можна розбавити образ клатчем в паєтках та одягнути моносережку, яка буде весь наступний рік в тренді, пише Уніан Ідеальним одягом в новорічну ніч буде асиметрична сукня з одним відкритим плечем. Важливо, щоб вона була з оксамиту. При виборі оксамиту важлива ідеальна посадка. Якщо будуть збиратися складки, пара зайвих кілограмів вам забезпечені."Не будемо кривити душею, половину 2020 року ми провели в піжамі. Чому б не зустріти так і Новий рік? Зверніть увагу на щільність тканини: вона не повинна бути занадто тонкою. І ще краще цуратися новорічних принтів", - додав Андре Тан.Крім того, ідеально підійдуть костюми білого кольору, адже цей колір - це символ свята.Також він додав, що речі червоного відтінку і "хижі" принти дратують бика. Тому модне "леопардове" плаття і ефектний образ полум'яного кольору нехай поки залишаються в гардеробі - їх час ще прийде.

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