Кіномарафон і нічний фітнес: як ненудно відсвяткувати Новий рік на самоті





Через пандемію багато людей ізольовані від друзів і родичів. Це викликає ще більше бажання зустрічати свята в компанії, що може погіршити почуття самотності. Однак з цим можна впоратися і відчути атмосферу Нового року навіть наодинці з собою, пише



1. Запишіться на святковий майстер-клас

Хоча в 2020 році не виходило відвідувати семінари особисто, навіть віртуально приєднуючись до інших і займаючись творчістю, ви можете відволіктися від почуття самотності і відчути єднання з іншими. Онлайн можна відвідати різноманітні заходи: від майстер-класів з плетіння вінків або приготування випічки до онлайн-концертів, дегустацій і цифрових святкових ярмарків.



2. Зв'яжіться зі старим другом

Чому б не скористатися можливістю, щоб зв'язатися з другом зі школи, університету або зі своєї старої роботи? Відправка повідомлення «Зі святами» може стати відмінним приводом для балаканини. Якщо ви не можете зустрітися з кимось особисто, влаштуйте зум-дзвінок або поспілкуйтеся в будь-якій соцмережі.



3. Займіться собою

Якщо ви відкладали заняття спортом весь рік, то святкова ніч може стати хорошим приводом виконати обіцянку. Всім відомо, що вправи вивільняють ендорфіни і піднімають настрій. Також вони допомагають позбутися від почуття ізоляції. А ще ви напевно будете пишатися собою!



4. Прочитайте хорошу книгу

Іноді книга - найкраща компанія, і Новий рік - не виняток. Немає нічого кращого, ніж загубитися в книзі з захопливим сюжетом і динамічними персонажами - ви поринете в інший світ, повністю забувши про свої проблеми.



5. Упаковуйте подарунки

Упаковка різдвяних подарунків своїми руками - приємне і захопливе заняття. Робити те, що ви купили комусь на Різдво, ще гарнішим, може принести вам радість. Процес зменшує відчуття самотності, оскільки ви будете смакувати задоволення від майбутньої зустрічі і порадуєте одержувача подарунка.



6. Знімки на пам'ять

Присвятіть новорічну ніч пошукам краси: одягайтеся тепліше і вирушайте на ошатні вулиці з фотоапаратом. Фотографуйте все, що припало до душі: святкові ялинки, вогники, сніговиків. Красиві речі надихають і радують, а прогулянка вас підбадьорить, дозволить поміркувати про важливі речі і, можливо, прийняти важливі для майбутнього рішення.



7. Влаштуйте ніч кіно

Який Новий рік без гарного святкового фільму? Не відкладайте перегляд на майбутнє і присвятіть ніч перегляду улюбленої класики, такої як Один вдома, або подивіться добрі святкові мультфільми. А може, вам до душі мюзикли? У будь-якому випадку, з кіно новорічна ніч пролетить непомітно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для багатьох новорічні свята — привід зібратися разом і провести час з рідними або друзями. Але в той же час, у деяких період свят пов’язаний з почуттям самотності.Через пандемію багато людей ізольовані від друзів і родичів. Це викликає ще більше бажання зустрічати свята в компанії, що може погіршити почуття самотності. Однак з цим можна впоратися і відчути атмосферу Нового року навіть наодинці з собою, пише Новое время 1. Запишіться на святковий майстер-класХоча в 2020 році не виходило відвідувати семінари особисто, навіть віртуально приєднуючись до інших і займаючись творчістю, ви можете відволіктися від почуття самотності і відчути єднання з іншими. Онлайн можна відвідати різноманітні заходи: від майстер-класів з плетіння вінків або приготування випічки до онлайн-концертів, дегустацій і цифрових святкових ярмарків.2. Зв'яжіться зі старим другомЧому б не скористатися можливістю, щоб зв'язатися з другом зі школи, університету або зі своєї старої роботи? Відправка повідомлення «Зі святами» може стати відмінним приводом для балаканини. Якщо ви не можете зустрітися з кимось особисто, влаштуйте зум-дзвінок або поспілкуйтеся в будь-якій соцмережі.3. Займіться собоюЯкщо ви відкладали заняття спортом весь рік, то святкова ніч може стати хорошим приводом виконати обіцянку. Всім відомо, що вправи вивільняють ендорфіни і піднімають настрій. Також вони допомагають позбутися від почуття ізоляції. А ще ви напевно будете пишатися собою!4. Прочитайте хорошу книгуІноді книга - найкраща компанія, і Новий рік - не виняток. Немає нічого кращого, ніж загубитися в книзі з захопливим сюжетом і динамічними персонажами - ви поринете в інший світ, повністю забувши про свої проблеми.5. Упаковуйте подарункиУпаковка різдвяних подарунків своїми руками - приємне і захопливе заняття. Робити те, що ви купили комусь на Різдво, ще гарнішим, може принести вам радість. Процес зменшує відчуття самотності, оскільки ви будете смакувати задоволення від майбутньої зустрічі і порадуєте одержувача подарунка.6. Знімки на пам'ятьПрисвятіть новорічну ніч пошукам краси: одягайтеся тепліше і вирушайте на ошатні вулиці з фотоапаратом. Фотографуйте все, що припало до душі: святкові ялинки, вогники, сніговиків. Красиві речі надихають і радують, а прогулянка вас підбадьорить, дозволить поміркувати про важливі речі і, можливо, прийняти важливі для майбутнього рішення.7. Влаштуйте ніч кіноЯкий Новий рік без гарного святкового фільму? Не відкладайте перегляд на майбутнє і присвятіть ніч перегляду улюбленої класики, такої як Один вдома, або подивіться добрі святкові мультфільми. А може, вам до душі мюзикли? У будь-якому випадку, з кіно новорічна ніч пролетить непомітно.

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