Зв'язали кабелем, били та підпалювали: троє волинян напали на сім'ю з Рівненщини. ФОТО

За розбійний напад на сім’ю з Рівненщини судитимуть двох жителів Волині, один - перебуває у розшуку.Про це повідомляє поліція у Рівненській області.Після опівночі троє невідомих осіб у балаклавах проникли до будинку подружжя – жителів Зарічненського району. Чоловіка й жінку, які вже спали, нападники зв’язали електронним кабелем та мотузкою. Вимагаючи гроші, наносили тілесні ушкодження руками й ногами по всьому тілу, обливали паливно-мастильними матеріалами та підпалювали. Крім того, вони поранили ножем руку та вухо та погрожували пістолетом.Обшукавши будинок, нападники заволоділи двома мобільними телефонами, 26 000 гривнями, 400 доларами США, шістьма одиницями золотих виробів загальною вартістю 40 000 грн.Завдяки злагодженим та професійним діям оперативників, слідчих та криміналістів правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисників. Ними виявилися троє жителів Волинської областіДвох нападників поліцейські розшукали за місцем проживання, їм повідомили про підозру та взяли під варту. Матеріли кримінального провадження слідчі слідчого управління скерували до суду з обвинувальним актом.37-річний нападник наразі перебуває у розшуку: правоохоронці вручили йому повідомлення про підозру, однак на судове засідання щодо обрання запобіжного заходу того ж дня він не з’явився.