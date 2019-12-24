вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зв'язали кабелем, били та підпалювали: троє волинян напали на сім'ю з Рівненщини. ФОТО

Зв'язали кабелем, били та підпалювали: троє волинян напали на сім'ю з Рівненщини. ФОТО
За розбійний напад на сім’ю з Рівненщини судитимуть двох жителів Волині, один - перебуває у розшуку.

Про це повідомляє поліція у Рівненській області.

Після опівночі троє невідомих осіб у балаклавах проникли до будинку подружжя – жителів Зарічненського району. Чоловіка й жінку, які вже спали, нападники зв’язали електронним кабелем та мотузкою. Вимагаючи гроші, наносили тілесні ушкодження руками й ногами по всьому тілу, обливали паливно-мастильними матеріалами та підпалювали. Крім того, вони поранили ножем руку та вухо та погрожували пістолетом.

Обшукавши будинок, нападники заволоділи двома мобільними телефонами, 26 000 гривнями, 400 доларами США, шістьма одиницями золотих виробів загальною вартістю 40 000 грн.

Завдяки злагодженим та професійним діям оперативників, слідчих та криміналістів правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисників. Ними виявилися троє жителів Волинської області

Двох нападників поліцейські розшукали за місцем проживання, їм повідомили про підозру та взяли під варту. Матеріли кримінального провадження слідчі слідчого управління скерували до суду з обвинувальним актом.

37-річний нападник наразі перебуває у розшуку: правоохоронці вручили йому повідомлення про підозру, однак на судове засідання щодо обрання запобіжного заходу того ж дня він не з’явився.

Зв'язали кабелем, били та підпалювали: троє волинян напали на сім'ю з Рівненщини. ФОТО
Зв'язали кабелем, били та підпалювали: троє волинян напали на сім'ю з Рівненщини. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розбійний напад, волиняни, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Зв'язали кабелем, били та підпалювали: троє волинян напали на сім'ю з Рівненщини. ФОТО
Сьогодні, 17:50
У Луцьку на Соборності – подвійна ДТП. ФОТО
Сьогодні, 17:20
У Луцьку інспектори виявили понад 300 незаконних новорічних дерев. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Який вигляд мав Зимненський монастир століття тому. ВІДЕО
Сьогодні, 16:58
У місті на Волині покупцям повернули понад 15 тисяч за неякісні товари
Сьогодні, 16:25
Схожі новини
Шприци, ампули та «закладки»: трьох волинян затримали за наркозлочини Шприци, ампули та «закладки»: трьох волинян затримали за наркозлочини
30 квітень, 13:15
Судитимуть волинян, які причетні до контрабанди психотропів Судитимуть волинян, які причетні до контрабанди психотропів
02 квітень, 15:49
Двох волинян, серед яких – неповнолітній, судитимуть за зрізані 3 сосни Двох волинян, серед яких – неповнолітній, судитимуть за зрізані 3 сосни
02 березень, 18:47
Побили господаря будинку та забрали гроші: на Волині судили учасників розбійного нападу Побили господаря будинку та забрали гроші: на Волині судили учасників розбійного нападу
24 грудень, 2019, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зв'язали кабелем, били та підпалювали: троє волинян напали на сім'ю з Рівненщини. ФОТО
Сьогодні, 17:50
 0
Новорічний подарунок для волинян: святкові знижки в «АТБ»*
Сьогодні, 17:43
 0
У Луцьку на Соборності – подвійна ДТП. ФОТО
Сьогодні, 17:20
 0
У Луцьку інспектори виявили понад 300 незаконних новорічних дерев. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
Який вигляд мав Зимненський монастир століття тому. ВІДЕО
Сьогодні, 16:58
 0
Медіа
відео
1/8