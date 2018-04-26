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Лучанка, яка 3 роки підтоплює сусідів, навіть за рішенням суду не пускає до квартири комунальників. ВІДЕО

Лучанка, яка 3 роки підтоплює сусідів, навіть за рішенням суду не пускає до квартири комунальників. ВІДЕО
Надати доступ до помешкання, звідки затоплює квартиру та магазин, що розташовані нижче. Таке рішення суду прийшли сьогодні виконувати державний виконавець та представники ЖЕКу в будинку на вулиці Шопена, 4.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Державний виконавець Роман Постоловський прийшов до квартири, аби комунальники змогли усунути причину протікання. Двері ніхто не відчинив. Роман Постоловський склав акт про недопуск до квартири, бо людина перешкоджає виконанню рішення суду, за яким вона зобов’язана надати допуск до помешкання.

Інтереси власниці квартири, звідки підтікає вода, представляє адвокат Микола Сорокопуд. Він розповів, що ні жінка, ні її донька слухавки не беруть. Коментувати ситуацію відмовився.

Володимир Михайловський, головний інженер 3-го ЖКП, який є управителем будинку, каже, що з такою ситуацією він зіштовхнувся вперше. Це вже тягнеться 3 роки.

"Як вже ми не підходили – все одно не можемо добитися, щоб нам надали доступ до огляду і заміни тієї ділянки. Треба її знайти спочатку, де воно та що тече", - каже комунальник.

Лучанка Олена Роюк, чия квартира руйнується через затоплення, виграла суд. Три роки її помешкання заливає вода із труб, що протікають. На місці, де були шпалери, пошкоджена пліснявою штукатурка, стіни, просякнуті водою. Під квартирою Олени Роюк – магазин. Власник приміщення Володимир Вишняков каже, що руйнуватися стеля і стіни почали рік тому.

Зі слів державного виконавця Романа Постоловського, до квартири заходитимуть примусово разом з понятими і працівниками жеку, на що є ухвала суду.

Нагадаємо, в лютому до Суспільного звернулась лучанка Олена Роюк, бо, з її слів, три роки поспіль її оселю затоплюють сусіди. З’ясувати, де протікає та усунути несправність комунальники не можуть, каже директор Луцького ЖКП №3 Руслан Юлдашев, бо їх не пускають до квартири. Олена Роюк подала до суду на свою сусідку.


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Теги: суд, підтоплення, лучанка
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Коментарі 2
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А хто буде відновлювати в квартирі в якій тіче вода политку? там ж всі стіни розвоюють....
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ПОПАЛА НА ГРОШІ. АДВОКАТА ВОНА НАЙМАЄ.
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