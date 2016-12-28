Чи можна у Луцьку на новорічні свята пускати салюти





Мотивували ці рішення шкодою звуків вибуху для психічного здоров'я учасників бойових дій, загрозою терористичних актів через нестабільну ситуацію в країні, частими днями жалоби, які оголошували в містах за загиблими українськими воїнами, - повідомляє



Так, із 27 серпня 2014 року і до завершення АТО у Луцьку заборонили використовувати феєрверки на території міста. Однак, антитерористична операція офіційно закінчилася 30 квітня 2018 року, а заборона на феєрверки досі чинна.



Найперше ситуацію прокоментував новообраний міський голова Ігор Поліщук. За його словами, заборона на феєрверки на території міста не припиняла діяти, і відповідальність за її порушення досі є.



"Не можна запускати феєрверки у Луцьку. Заборона діє на основі рішення міської ради від 27 серпня 2014 року. Я думаю, що будь-хто розуміє, що змінилася назва АТО на ООС, але суть та сама. Звичайно, якщо хтось буде оскаржувати протокол, який поліція складає на порушника, в суді, можливо, він чогось і доб'ється. Але не можна використовувати піротехнічні засоби", – каже Ігор Поліщук.



На наше зауваження про те, що рішення міської ради попереднього скликання дещо "протерміноване", очільник міста відповів:



"Ми звернули увагу на цей факт на попередній сесії, і на наступній вже підготуємо всі необхідні зміни до цього рішення і приймемо їх. Але це вже буде після Нового року".



Тим часом правоохоронці повинні якось реагувати на використання піротехніки в Луцьку. Однак, чим саме керуватимуться поліцейські в питанні використання піротехніки в новорічну ніч, коментують доволі розгублено. Кажуть, що проситимуть громадян не використовувати феєрверки, як того вимагає рішення міськради, проводитимуть профілактичні бесіди, складатимуть протоколи.



"Якщо піротехніку використають у громадському місці і травмуються люди, однозначно, реагування буде відповідним. Є ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів), відповідно до якої поліція притягуватиме порушників до адмінвідповідальності. Є ст. 173 (дрібне хуліганство), 182 (порушення правил додержання тиші) КУпАП, за якими також можуть притягувати.

Поліція складає протоколи – рішення про штраф чи інше покарання приймає суд", – коментує речниця нацполіції на Волині Ольга Бузулук.



Волинські рятувальники у свою чергу радять утримуватися від використання піротехнічних виробів як дорослим, так і дітям. Дітям взагалі не можна самотужки запускати феєрверки.



"Якщо купується піротехніка, вона повинна бути придбана у магазинах, які мають на це відповідну ліцензію. Купувати радимо тільки сертифіковану в Україні продукцію. Якщо продукт сертифікований, він вважається безпечним для використання. Продавати піротехніку можна тільки у спеціально облаштованих магазинах. Не з рук, не на ринку, а тільки в магазині", – нагадує речник ДСНС на Волині Володимир Нестеров.



Вони можуть притягнути до відповідальності хіба за порушення правил пожежної безпеки, а не за використання феєрверків загалом. Тому в ДСНС просять не нехтувати правилами пожежної безпеки на свята.



У своїх коментарях журналістам правоохоронці, рятувальники та очільник міста просять не забувати про етичний аспект цього питання, і з розумінням віднестися до заборони. Адже святковий настрій можна створити і іншими способами, не створюючи дискомфорту людям, які захищали територіальну цілісність України.



Таким чином, до наступної сесії Луцької міської ради у Луцьку діятиме заборона на використання піротехніки, термін давності якої вийшов більше, ніж два роки тому. У січні 2021 року депутати внесуть необхідні правки та продовжать у Луцьку заборону на піротехніку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час зимових свят на вулицях міст часто чути вибухи салютів. Разом з тим, з моменту початку АТО на сході України цій традиції поклали край.Мотивували ці рішення шкодою звуків вибуху для психічного здоров'я учасників бойових дій, загрозою терористичних актів через нестабільну ситуацію в країні, частими днями жалоби, які оголошували в містах за загиблими українськими воїнами, - повідомляє ІА Конкурент Так, із 27 серпня 2014 року і до завершення АТО у Луцьку заборонили використовувати феєрверки на території міста. Однак, антитерористична операція офіційно закінчилася 30 квітня 2018 року, а заборона на феєрверки досі чинна.Найперше ситуацію прокоментував новообраний міський голова Ігор Поліщук. За його словами, заборона на феєрверки на території міста не припиняла діяти, і відповідальність за її порушення досі є."Не можна запускати феєрверки у Луцьку. Заборона діє на основі рішення міської ради від 27 серпня 2014 року. Я думаю, що будь-хто розуміє, що змінилася назва АТО на ООС, але суть та сама. Звичайно, якщо хтось буде оскаржувати протокол, який поліція складає на порушника, в суді, можливо, він чогось і доб'ється. Але не можна використовувати піротехнічні засоби", – каже Ігор Поліщук.На наше зауваження про те, що рішення міської ради попереднього скликання дещо "протерміноване", очільник міста відповів:"Ми звернули увагу на цей факт на попередній сесії, і на наступній вже підготуємо всі необхідні зміни до цього рішення і приймемо їх. Але це вже буде після Нового року".Тим часом правоохоронці повинні якось реагувати на використання піротехніки в Луцьку. Однак, чим саме керуватимуться поліцейські в питанні використання піротехніки в новорічну ніч, коментують доволі розгублено. Кажуть, що проситимуть громадян не використовувати феєрверки, як того вимагає рішення міськради, проводитимуть профілактичні бесіди, складатимуть протоколи."Якщо піротехніку використають у громадському місці і травмуються люди, однозначно, реагування буде відповідним. Є ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів), відповідно до якої поліція притягуватиме порушників до адмінвідповідальності. Є ст. 173 (дрібне хуліганство), 182 (порушення правил додержання тиші) КУпАП, за якими також можуть притягувати.Поліція складає протоколи – рішення про штраф чи інше покарання приймає суд", – коментує речниця нацполіції на ВолиніВолинські рятувальники у свою чергу радять утримуватися від використання піротехнічних виробів як дорослим, так і дітям. Дітям взагалі не можна самотужки запускати феєрверки."Якщо купується піротехніка, вона повинна бути придбана у магазинах, які мають на це відповідну ліцензію. Купувати радимо тільки сертифіковану в Україні продукцію. Якщо продукт сертифікований, він вважається безпечним для використання. Продавати піротехніку можна тільки у спеціально облаштованих магазинах. Не з рук, не на ринку, а тільки в магазині", – нагадує речник ДСНС на ВолиніВони можуть притягнути до відповідальності хіба за порушення правил пожежної безпеки, а не за використання феєрверків загалом. Тому в ДСНС просять не нехтувати правилами пожежної безпеки на свята.У своїх коментарях журналістам правоохоронці, рятувальники та очільник міста просять не забувати про етичний аспект цього питання, і з розумінням віднестися до заборони. Адже святковий настрій можна створити і іншими способами, не створюючи дискомфорту людям, які захищали територіальну цілісність України.Таким чином, до наступної сесії Луцької міської ради у Луцьку діятиме заборона на використання піротехніки, термін давності якої вийшов більше, ніж два роки тому. У січні 2021 року депутати внесуть необхідні правки та продовжать у Луцьку заборону на піротехніку.

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