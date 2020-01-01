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Як вчитимуться луцькі школярі під час локдауну

Як вчитимуться луцькі школярі під час локдауну
Зимові канікули у луцьких школярів розпочинаються 31 грудня та триватимуть до 18 січня 2021 року.

Про це розповіла Суспільному начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.

У зв’язку з посиленням уряду карантинних обмежень із 8 до 24 січня канікули для учнів вирішили продовжити.

Із її слів, інших вказівок від галузевого міністерства наразі немає, тому після завершення канікул у місцевих школах запровадять дистанційну форму навчання – із 18 до 22 січня (для шкіл, у яких п’ятиденний навчальний тиждень) та з 18 до 23 січня (для закладів, у яких шестиденний навчальний тиждень).

Зі слів Зіновії Лещенко, усі заклади дошкільної освіти Луцька в цей період працюватимуть у звичному режимі.

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Теги: Луцьк, локдаун
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