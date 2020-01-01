Призначили посла України в Туркменістані
Сьогодні, 03:17
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Віктора Майка послом України в Туркменістані.
Документ №610/2020 оприлюднили на сайті глави держави, - пише Інтерфакс-Україна.
"Призначити Майка Віктора Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туркменістані", - йдеться в тексті документа.
Віктор Майко раніше вже обіймав посаду посла України в Туркменістані з березня 2005 до травня 2010 року. Також із травня 2006 до травня 2010 року був послом України в Афганістані за сумісництвом.
У липні 2019 року Зеленський звільнив Валентина Шевальова з посади посла України в Туркменістані.
3 листопада 2020 року тимчасовим повіреним у справах України в Туркменістані було призначено Олександра Гончарова.
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Документ №610/2020 оприлюднили на сайті глави держави, - пише Інтерфакс-Україна.
"Призначити Майка Віктора Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туркменістані", - йдеться в тексті документа.
Віктор Майко раніше вже обіймав посаду посла України в Туркменістані з березня 2005 до травня 2010 року. Також із травня 2006 до травня 2010 року був послом України в Афганістані за сумісництвом.
У липні 2019 року Зеленський звільнив Валентина Шевальова з посади посла України в Туркменістані.
3 листопада 2020 року тимчасовим повіреним у справах України в Туркменістані було призначено Олександра Гончарова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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