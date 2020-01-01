Призначили посла України в Туркменістані





Документ №610/2020 оприлюднили на сайті глави держави, - пише



"Призначити Майка Віктора Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туркменістані", - йдеться в тексті документа.



Віктор Майко раніше вже обіймав посаду посла України в Туркменістані з березня 2005 до травня 2010 року. Також із травня 2006 до травня 2010 року був послом України в Афганістані за сумісництвом.



У липні 2019 року Зеленський звільнив Валентина Шевальова з посади посла України в Туркменістані.



3 листопада 2020 року тимчасовим повіреним у справах України в Туркменістані було призначено Олександра Гончарова.

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