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Призначили посла України в Туркменістані

Призначили посла України в Туркменістані
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Віктора Майка послом України в Туркменістані.

Документ №610/2020 оприлюднили на сайті глави держави, - пише Інтерфакс-Україна.

"Призначити Майка Віктора Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туркменістані", - йдеться в тексті документа.

Віктор Майко раніше вже обіймав посаду посла України в Туркменістані з березня 2005 до травня 2010 року. Також із травня 2006 до травня 2010 року був послом України в Афганістані за сумісництвом.

У липні 2019 року Зеленський звільнив Валентина Шевальова з посади посла України в Туркменістані.

3 листопада 2020 року тимчасовим повіреним у справах України в Туркменістані було призначено Олександра Гончарова.

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