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Компанія «Антонов» вперше за роки незалежності отримала замовлення від держави

Компанія «Антонов» вперше за роки незалежності отримала замовлення від держави
Міністерство оборони та державна компанія «Антонов» підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України.

У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський, - пише Громадське.

Там кажуть, що на першому етапі «Антонов» має поставити ЗСУ три нові військово-транспортні літаки Ан-178. Їх використовуватимуть для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

Також сьогодні, 29 грудня, сторони одразу підписали контракт на поставку цих літаків.

Зеленський зазначив, що деякі іноземні держави цікавляться українськими літаками, але в них виникають запитання.

«Та водночас, і це логічно, вони завжди мене запитують і цікавляться, чи прийняті ці літаки на озброєння в Україні? Саме тому цей крок (підписання контракту — ред.) — двічі важливий. Він зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій», — сказав він.

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Теги: Антонов, Україна
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