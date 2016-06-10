Компанія «Антонов» вперше за роки незалежності отримала замовлення від держави





У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський, - пише



Там кажуть, що на першому етапі «Антонов» має поставити ЗСУ три нові військово-транспортні літаки Ан-178. Їх використовуватимуть для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.



Також сьогодні, 29 грудня, сторони одразу підписали контракт на поставку цих літаків.



Зеленський зазначив, що деякі іноземні держави цікавляться українськими літаками, але в них виникають запитання.



«Та водночас, і це логічно, вони завжди мене запитують і цікавляться, чи прийняті ці літаки на озброєння в Україні? Саме тому цей крок (підписання контракту — ред.) — двічі важливий. Він зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій», — сказав він.

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