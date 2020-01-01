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В Україні подешевшали яблука та банани

В Україні подешевшали яблука та банани
В Україні до Нового року подешевшали фрукти. Зокрема, яблука за рік подешевшали на 15%, банани - на 20%, а вартість лимонів та мандарин практично не змінилася.

Яблука від українських виробників продаються від 7 грн/кг, що в середньому на 10-15% дешевше, ніж наприкінці 2019 року, - пише УНІАН.

Вартість бананів в Україні варіюється від 20 до 29 грн/кг в залежності від імпортерів.

"Роком раніше в ці ж дні банани продавали по 24-26 грн/кг. Зараз конкуренція серед імпортерів бананів загострилася. Тому банани зараз можна купити навіть дешевше, ніж у 2019 році - імпортери продають їх в середньому на 20% дешевше", - йдеться в повідомленні.

До кінця 2020 року істотно розширився і діапазон цін на лимони, які зараз надходять у продаж за цінами від 28 грн/кг до 55 грн/кг.

Для порівняння, в ці ж дати 2019 року ціни на лимони в Україні становили 30-40 грн/кг. В цілому, експерти EastFruit відзначають, що істотної зміни цін на лимони в цьому році немає.

Що стосується головних новорічних фруктів - мандарин, торгівля напередодні Нового року здійснюється без особливих труднощів і оптові ціни на мандарини лише несуттєво перевищують минулорічні показники.

"Широкий ціновий діапазон - від 26 до 40 грн/кг - пояснюється різними якісними параметрами даних цитрусових, сортовим розмаїттям і країною виробництва. Тобто особливого зростання витрат на мандарини в українських споживачів не передбачається", - йдеться в повідомленні.

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", вартість новорічного столу-2021 для української родини з 4 осіб підвищиться в порівнянні з минулим роком на 5,3% і складе 1706,09 грн.

30 грудня 2020 року журналісти підрахували, скільки буде коштувати приготувати олів'є вдома, придбати готовий набір продуктів в супермаркеті та замовити салат в ресторані.

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Теги: фрукти, ціни, Україна
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