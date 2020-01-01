У Ковелі оголосили конкурс на найоригінальніше новорічне оформлення будівель





Конкурс організували з ініціативи міського голови Ігоря Чайки, для створення святкового вигляду міста в період зимових свят, розвитку та реалізації творчої ініціативи громади, формування позитивного іміджу міста, - йдеться на сторінці Ковельської міської ради.



Учасники змагатимуться у трьох у категоріях: приватні будинки, квартири в багатоквартирному будинку, споруди комерційного призначення, підприємств, установ, організацій.



Про намір взяти участь в конкурсі учасники мають повідомити, надіславши заявку у довільній формі, вказавши своє прізвище, ім’я, по батькові або назву підприємства, установи, організації і контактні дані (адреса, телефон) та 5 фото на електронну адресу:



Заявки подаються до 5 січня 2021 року.



До 12 січня на сторінці міської ради у Фейсбук буде відбуватись онлайн-голосування. Одна людина зможе проголосувати один раз у кожній категорії.



У кожній категорії визначать по три переможці, які отримають Подяку міського голови та грошову винагороду.



Офіційне нагородження переможців конкурсу відбудеться до 19 січня.



Підбиття підсумків конкурсу здійснюється шляхом голосування на сторінці міської ради у фейсбук.



Критерії оцінювання:

1. Наявність світлового оформлення фасаду.

2. Охайний зовнішній вигляд фасаду з елементами декорування.

3. Наявність та вигляд малих архітектурних форм, що додають індивідуальності будівлі.

4. Творча ініціатива власників у естетичному оформленні будівлі та прилеглої території.



Переможці та призери у кожній номінації отримують Подяку міського голови та грошову винагороду. У категоріях: “Найоригінальніше новорічне оформлення приватного будинку” та “Найоригінальніше новорічне оформлення споруд комерційного призначення, підприємств, установ, організацій”:

І місце – 5 тисяч гривень,

ІІ місце – 3 тисячі гривень,

ІІІ місце – 1 тисяча гривень.

У категорії “Найоригінальніше новорічне оформлення квартири”:

І місце – 3 тисячі гривень,

ІІ місце – 2 тисячі гривень,

ІІІ місце –1 тисяча гривень.



Фінансування буде здійснюватись за рахунок Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Ковелі на 2019-2021 роки.

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