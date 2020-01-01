В Україні приватизують чотири в'язниці





Про це повідомляє Дениса Малюськи.



При цьому Малюська назвав невдачею поточного року те, що до активної фази "великого розпродажу в'язниць" так і не вдалося перейти через "численні бюрократичні перешкоди".



"Але в кінці кінців з затвердженням державного бюджету на 2021 рік з'явився світло в кінці тунелю: його нормами передбачено, що доходи від приватизації в'язниць будуть розподілятися по пропорції 70/30 (70% - в спецфонд і, відповідно, на нове будівництво, 30% - в загальні доходи бюджету). Це хоч і трохи затягує терміни, але все одно дає нам можливість в кінці кінців продавати в'язниці в рамках процедури малої приватизації", - зазначив міністр.



Малюська додав, що в 2020 році закрили 12 в'язниць з гіршими умовами утримання, розпочали проектування нових слідчих ізоляторів у Львові і під Києвом, а завдяки введенню платних камер в СІЗО з поліпшеними умовами утримання вдалося зібрати майже 2 млн грн, на які відремонтувати 25 безкоштовних камер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не менше чотирьох в'язниць приватизують в Україні у 2021 році.Про це повідомляє Главком , посилаючись на слова міністра юстиції УкраїниПри цьому Малюська назвав невдачею поточного року те, що до активної фази "великого розпродажу в'язниць" так і не вдалося перейти через "численні бюрократичні перешкоди"."Але в кінці кінців з затвердженням державного бюджету на 2021 рік з'явився світло в кінці тунелю: його нормами передбачено, що доходи від приватизації в'язниць будуть розподілятися по пропорції 70/30 (70% - в спецфонд і, відповідно, на нове будівництво, 30% - в загальні доходи бюджету). Це хоч і трохи затягує терміни, але все одно дає нам можливість в кінці кінців продавати в'язниці в рамках процедури малої приватизації", - зазначив міністр.Малюська додав, що в 2020 році закрили 12 в'язниць з гіршими умовами утримання, розпочали проектування нових слідчих ізоляторів у Львові і під Києвом, а завдяки введенню платних камер в СІЗО з поліпшеними умовами утримання вдалося зібрати майже 2 млн грн, на які відремонтувати 25 безкоштовних камер.

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