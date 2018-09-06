Луцькі муніципали витратили понад 40 тисяч гривень на гірлянди та господарські товари





Про це повідомляє інтернет-видання



17 грудня муніципали витратили 33,114 тисячі гривень на господарські товари та електротовари (відро для сміття та електрогірлянди). Купували у ПАТ «Нова лінія».



21 грудня департамент заплатив 1,94 тисячі гривень за набори новорічні та 6,198 тисячі гривень за електротовари (електрогірлянду, саморізи тощо). Купували також у ПАТ «Нова лінія».



Загалом департамент на ці товари витратив 41,252 тисячі гривень бюджетних коштів.

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