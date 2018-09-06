Луцькі муніципали витратили понад 40 тисяч гривень на гірлянди та господарські товари
30 грудень, 22:57
Департамент муніципальної варти Луцькради витратив понад 41 тисячу гривень на електрогірлянди та інші господарські товари.
Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь Online» після того, як проаналізувало транзакції департаменту.
17 грудня муніципали витратили 33,114 тисячі гривень на господарські товари та електротовари (відро для сміття та електрогірлянди). Купували у ПАТ «Нова лінія».
21 грудня департамент заплатив 1,94 тисячі гривень за набори новорічні та 6,198 тисячі гривень за електротовари (електрогірлянду, саморізи тощо). Купували також у ПАТ «Нова лінія».
Загалом департамент на ці товари витратив 41,252 тисячі гривень бюджетних коштів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь Online» після того, як проаналізувало транзакції департаменту.
17 грудня муніципали витратили 33,114 тисячі гривень на господарські товари та електротовари (відро для сміття та електрогірлянди). Купували у ПАТ «Нова лінія».
21 грудня департамент заплатив 1,94 тисячі гривень за набори новорічні та 6,198 тисячі гривень за електротовари (електрогірлянду, саморізи тощо). Купували також у ПАТ «Нова лінія».
Загалом департамент на ці товари витратив 41,252 тисячі гривень бюджетних коштів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні завершився черговий призов
30 грудень, 23:35
Луцькі муніципали витратили понад 40 тисяч гривень на гірлянди та господарські товари
30 грудень, 22:57
Чи можна у Луцьку на новорічні свята пускати салюти
30 грудень, 22:15
Луцькі автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО, ВІДЕО
30 грудень, 21:31