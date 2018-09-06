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Луцькі муніципали витратили понад 40 тисяч гривень на гірлянди та господарські товари

Луцькі муніципали витратили понад 40 тисяч гривень на гірлянди та господарські товари
Департамент муніципальної варти Луцькради витратив понад 41 тисячу гривень на електрогірлянди та інші господарські товари.

Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь Online» після того, як проаналізувало транзакції департаменту.

17 грудня муніципали витратили 33,114 тисячі гривень на господарські товари та електротовари (відро для сміття та електрогірлянди). Купували у ПАТ «Нова лінія».

21 грудня департамент заплатив 1,94 тисячі гривень за набори новорічні та 6,198 тисячі гривень за електротовари (електрогірлянду, саморізи тощо). Купували також у ПАТ «Нова лінія».

Загалом департамент на ці товари витратив 41,252 тисячі гривень бюджетних коштів.

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Теги: Луцьк, витрати
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