У Карпатах 36-річна туристка травмувала хребет
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У Карпатах 30 грудня біля підніжжя гори травмувалася туристка.
30 грудня о 18:20 рятувальника Івано-Франківської області повідомили про те, що біля підніжжя гори Росохана в селі Шешори Косівського району 36-річна туристка впала і травмувала хребет, - пише ВІСНИК і Ко.
Жінка – у складі групи з п’яти туристів, жителів Києва. Вона потребувала допомоги рятувальників, аби ті доправили її до “швидкої”.
О 19:13 рятувальники прибули до потерпілої. А о 19:58 жінку в стані середньої важкості на ношах її передали працівникам швидкої медичної допомоги.
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30 грудня о 18:20 рятувальника Івано-Франківської області повідомили про те, що біля підніжжя гори Росохана в селі Шешори Косівського району 36-річна туристка впала і травмувала хребет, - пише ВІСНИК і Ко.
Жінка – у складі групи з п’яти туристів, жителів Києва. Вона потребувала допомоги рятувальників, аби ті доправили її до “швидкої”.
О 19:13 рятувальники прибули до потерпілої. А о 19:58 жінку в стані середньої важкості на ношах її передали працівникам швидкої медичної допомоги.
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