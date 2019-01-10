У Карпатах 36-річна туристка травмувала хребет





30 грудня о 18:20 рятувальника Івано-Франківської області повідомили про те, що біля підніжжя гори Росохана в селі Шешори Косівського району 36-річна туристка впала і травмувала хребет, - пише



Жінка – у складі групи з п’яти туристів, жителів Києва. Вона потребувала допомоги рятувальників, аби ті доправили її до “швидкої”.



О 19:13 рятувальники прибули до потерпілої. А о 19:58 жінку в стані середньої важкості на ношах її передали працівникам швидкої медичної допомоги.

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