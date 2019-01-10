вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Карпатах 36-річна туристка травмувала хребет

У Карпатах 36-річна туристка травмувала хребет
У Карпатах 30 грудня біля підніжжя гори травмувалася туристка.

30 грудня о 18:20 рятувальника Івано-Франківської області повідомили про те, що біля підніжжя гори Росохана в селі Шешори Косівського району 36-річна туристка впала і травмувала хребет, - пише ВІСНИК і Ко.

Жінка – у складі групи з п’яти туристів, жителів Києва. Вона потребувала допомоги рятувальників, аби ті доправили її до “швидкої”.

О 19:13 рятувальники прибули до потерпілої. А о 19:58 жінку в стані середньої важкості на ношах її передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нещасний випадок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Карпатах 36-річна туристка травмувала хребет
Сьогодні, 01:15
В Україні приватизують чотири в'язниці
Сьогодні, 00:15
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні завершився черговий призов
30 грудень, 23:35
Луцькі муніципали витратили понад 40 тисяч гривень на гірлянди та господарські товари
30 грудень, 22:57
Схожі новини
У Польщі українка отримала важкі травми внаслідок нещасного випадку на полі У Польщі українка отримала важкі травми внаслідок нещасного випадку на полі
10 серпень, 16:57
У Ковелі в котельні загинув працівник У Ковелі в котельні загинув працівник
10 січень, 2019, 12:11
На Волині засудили чоловіка, який порізав ногу колеги мотокосою На Волині засудили чоловіка, який порізав ногу колеги мотокосою
22 жовтень, 2018, 06:17
16-річний хлопець загинув, роблячи селфі на даху 16-річний хлопець загинув, роблячи селфі на даху
25 травень, 2018, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Карпатах 36-річна туристка травмувала хребет
Сьогодні, 01:15
 0
В Україні приватизують чотири в'язниці
Сьогодні, 00:15
 0
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні завершився черговий призов
30 грудень, 23:35
 0
Луцькі муніципали витратили понад 40 тисяч гривень на гірлянди та господарські товари
30 грудень, 22:57
 0
Медіа
відео
1/8