У Києві невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО/ООС





Вандали поглумилися над місцем пам'яті вночі. Міністерство у справах ветеранів засудило зловмисників і нагадало про кримінальну відповідальність, - пише



Акт вандалізму був здійснений вночі.



"Мінветеранів засуджує злочинні дії щодо символів боротьби українців за незалежність і територіальну цілісність України, свої цивільні права і європейське майбутнє. Кожен випадок наруги над місцями пам'яті повинен бути розслідуваний і покараний за законом", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, у Дрогобичі вандал сокирою пошкодив пам'ятник Папі Римському. Чоловік за допомогою саморобної сокири відрубав пальці на пам'ятнику Папі Римському Іоанну Павлу II.



Також додамо, що в Одесі активісти вимагають знести пам'ятник Катерині II. Зо два десятки протестувальників обклеїли постамент написами "підлягає демонтажу". Поліція склала адмінпротокол за порушення правил благоустрою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві від рук вандалів постраждав пам'ятник воїнам АТО / ООС, встановлений у Шевченківському районі поблизу станції метро Берестейська.Вандали поглумилися над місцем пам'яті вночі. Міністерство у справах ветеранів засудило зловмисників і нагадало про кримінальну відповідальність, - пише Кореспондент Акт вандалізму був здійснений вночі."Мінветеранів засуджує злочинні дії щодо символів боротьби українців за незалежність і територіальну цілісність України, свої цивільні права і європейське майбутнє. Кожен випадок наруги над місцями пам'яті повинен бути розслідуваний і покараний за законом", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, у Дрогобичі вандал сокирою пошкодив пам'ятник Папі Римському. Чоловік за допомогою саморобної сокири відрубав пальці на пам'ятнику Папі Римському Іоанну Павлу II.Також додамо, що в Одесі активісти вимагають знести пам'ятник Катерині II. Зо два десятки протестувальників обклеїли постамент написами "підлягає демонтажу". Поліція склала адмінпротокол за порушення правил благоустрою.

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