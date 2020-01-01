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У Києві невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО/ООС

У Києві невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО/ООС
У Києві від рук вандалів постраждав пам'ятник воїнам АТО / ООС, встановлений у Шевченківському районі поблизу станції метро Берестейська.

Вандали поглумилися над місцем пам'яті вночі. Міністерство у справах ветеранів засудило зловмисників і нагадало про кримінальну відповідальність, - пише Кореспондент.

Акт вандалізму був здійснений вночі.

"Мінветеранів засуджує злочинні дії щодо символів боротьби українців за незалежність і територіальну цілісність України, свої цивільні права і європейське майбутнє. Кожен випадок наруги над місцями пам'яті повинен бути розслідуваний і покараний за законом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дрогобичі вандал сокирою пошкодив пам'ятник Папі Римському. Чоловік за допомогою саморобної сокири відрубав пальці на пам'ятнику Папі Римському Іоанну Павлу II.

Також додамо, що в Одесі активісти вимагають знести пам'ятник Катерині II. Зо два десятки протестувальників обклеїли постамент написами "підлягає демонтажу". Поліція склала адмінпротокол за порушення правил благоустрою.

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Теги: Київ
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