У ДКП «Луцьктепло» – нові номери телефонів
Сьогодні, 05:26
У ДКП "Луцьктепло" через перехід підприємства на ip-телефонію, звичні контакти перестають бути актуальними вже з 1 січня 2021 року.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці підприємства.
Телефонувати вже можна на такі нові, найбільш актуальні контактні номери телефонів:
Аварійно диспетчерська служба (доступна цілодобово):
0 800 21 55 21 – номер для усіх абонентів телефонного зв’язку
+38 (0332) 28 30 60 – багатоканальний стільниковий номер телефону
+38 (050) 011 2400 – мобільний телефон для абонентів Vodafone, що залишається.
Відділ збуту та Центр обслуговування споживачів:
+38 (0332) 28 30 66 (1) – ЦОС для населення,
+38 (0332) 28 30 67 (1) – Група по роботі з юридичними особами
+38 (0332) 28 30 66 (2) – Відділ збуту
Відділ контролю за споживанням теплової енергії та якістю наданих послуг: +38 (0332) 28 30 66 (3), +38 (0332) 28 30 67 (2)
Приймальня: +38 (0332) 28 30 70 (0)
Номери телефонів відділів підприємства розміщені в меню «Для дому»/«Для компаній» – «Графік прийому громадян» або меню «Про нас» – «Контакти» офіційного веб сайту.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці підприємства.
Телефонувати вже можна на такі нові, найбільш актуальні контактні номери телефонів:
Аварійно диспетчерська служба (доступна цілодобово):
0 800 21 55 21 – номер для усіх абонентів телефонного зв’язку
+38 (0332) 28 30 60 – багатоканальний стільниковий номер телефону
+38 (050) 011 2400 – мобільний телефон для абонентів Vodafone, що залишається.
Відділ збуту та Центр обслуговування споживачів:
+38 (0332) 28 30 66 (1) – ЦОС для населення,
+38 (0332) 28 30 67 (1) – Група по роботі з юридичними особами
+38 (0332) 28 30 66 (2) – Відділ збуту
Відділ контролю за споживанням теплової енергії та якістю наданих послуг: +38 (0332) 28 30 66 (3), +38 (0332) 28 30 67 (2)
Приймальня: +38 (0332) 28 30 70 (0)
Номери телефонів відділів підприємства розміщені в меню «Для дому»/«Для компаній» – «Графік прийому громадян» або меню «Про нас» – «Контакти» офіційного веб сайту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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