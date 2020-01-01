В Україні за добу підтвердили 9 699 нових випадків коронавірусу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 31 грудня.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 704 особи;

летальних випадків – 209;

одужало – 11 803 особи;

здійснили тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).



За весь час пандемії в Україні :



захворіло – 1 055 047 осіб;

одужало – 709 993 особи;

летальних випадків – 18 533;

провели ПЛР-тестувань – 5 585 615.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 111 471 випадок;

Вінницька область – 22 500 випадків;

Волинська область – 33 016 випадків;

Дніпропетровська область – 58 561 випадок;

Донецька область – 36 391 випадок;

Житомирська область – 39 202 випадки;

Закарпатська область – 28 200 випадків;

Запорізька область – 54 088 випадків;

Івано-Франківська область – 43 190 випадків;

Київська область – 59 204 випадки;

Кіровоградська область – 8 448 випадків;

Луганська область – 10 508 випадків;

Львівська область – 61 268 випадків;

Миколаївська область – 30 900 випадків;

Одеська область – 71 125 випадків;

Полтавська область – 36 079 випадків;

Рівненська область – 40 990 випадків;

Сумська область – 40 642 випадки;

Тернопільська область – 34 023 випадки;

Харківська область – 69 377 випадків;

Херсонська область – 17 752 випадки;

Хмельницька область – 39 187 випадків;

Черкаська область – 39 011 випадків;

Чернівецька область – 40 017 випадків;

Чернігівська область – 29 897 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 31 грудня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 704 особи;летальних випадків – 209;одужало – 11 803 особи;здійснили тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).За весь час пандемії в Україні :захворіло – 1 055 047 осіб;одужало – 709 993 особи;летальних випадків – 18 533;провели ПЛР-тестувань – 5 585 615.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 111 471 випадок;Вінницька область – 22 500 випадків;Волинська область – 33 016 випадків;Дніпропетровська область – 58 561 випадок;Донецька область – 36 391 випадок;Житомирська область – 39 202 випадки;Закарпатська область – 28 200 випадків;Запорізька область – 54 088 випадків;Івано-Франківська область – 43 190 випадків;Київська область – 59 204 випадки;Кіровоградська область – 8 448 випадків;Луганська область – 10 508 випадків;Львівська область – 61 268 випадків;Миколаївська область – 30 900 випадків;Одеська область – 71 125 випадків;Полтавська область – 36 079 випадків;Рівненська область – 40 990 випадків;Сумська область – 40 642 випадки;Тернопільська область – 34 023 випадки;Харківська область – 69 377 випадків;Херсонська область – 17 752 випадки;Хмельницька область – 39 187 випадків;Черкаська область – 39 011 випадків;Чернівецька область – 40 017 випадків;Чернігівська область – 29 897 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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