В Україні за добу підтвердили 9 699 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:47
9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 31 грудня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 704 особи;
летальних випадків – 209;
одужало – 11 803 особи;
здійснили тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).
За весь час пандемії в Україні :
захворіло – 1 055 047 осіб;
одужало – 709 993 особи;
летальних випадків – 18 533;
провели ПЛР-тестувань – 5 585 615.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 111 471 випадок;
Вінницька область – 22 500 випадків;
Волинська область – 33 016 випадків;
Дніпропетровська область – 58 561 випадок;
Донецька область – 36 391 випадок;
Житомирська область – 39 202 випадки;
Закарпатська область – 28 200 випадків;
Запорізька область – 54 088 випадків;
Івано-Франківська область – 43 190 випадків;
Київська область – 59 204 випадки;
Кіровоградська область – 8 448 випадків;
Луганська область – 10 508 випадків;
Львівська область – 61 268 випадків;
Миколаївська область – 30 900 випадків;
Одеська область – 71 125 випадків;
Полтавська область – 36 079 випадків;
Рівненська область – 40 990 випадків;
Сумська область – 40 642 випадки;
Тернопільська область – 34 023 випадки;
Харківська область – 69 377 випадків;
Херсонська область – 17 752 випадки;
Хмельницька область – 39 187 випадків;
Черкаська область – 39 011 випадків;
Чернівецька область – 40 017 випадків;
Чернігівська область – 29 897 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 31 грудня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 704 особи;
летальних випадків – 209;
одужало – 11 803 особи;
здійснили тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).
За весь час пандемії в Україні :
захворіло – 1 055 047 осіб;
одужало – 709 993 особи;
летальних випадків – 18 533;
провели ПЛР-тестувань – 5 585 615.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 111 471 випадок;
Вінницька область – 22 500 випадків;
Волинська область – 33 016 випадків;
Дніпропетровська область – 58 561 випадок;
Донецька область – 36 391 випадок;
Житомирська область – 39 202 випадки;
Закарпатська область – 28 200 випадків;
Запорізька область – 54 088 випадків;
Івано-Франківська область – 43 190 випадків;
Київська область – 59 204 випадки;
Кіровоградська область – 8 448 випадків;
Луганська область – 10 508 випадків;
Львівська область – 61 268 випадків;
Миколаївська область – 30 900 випадків;
Одеська область – 71 125 випадків;
Полтавська область – 36 079 випадків;
Рівненська область – 40 990 випадків;
Сумська область – 40 642 випадки;
Тернопільська область – 34 023 випадки;
Харківська область – 69 377 випадків;
Херсонська область – 17 752 випадки;
Хмельницька область – 39 187 випадків;
Черкаська область – 39 011 випадків;
Чернівецька область – 40 017 випадків;
Чернігівська область – 29 897 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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