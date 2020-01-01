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Курс валют у Луцьку на 31 грудня

Курс валют у Луцьку на 31 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.20, а продаж – 28.40.

Євро при купівлі становить – 34.20, продажу – 34.45.

Курс російського рубля: купівля – 0.373, продаж – 0.378.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.54.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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