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Як правильно загадати бажання на Новий рік, щоб воно обов'язково здійснилося

Як правильно загадати бажання на Новий рік, щоб воно обов'язково здійснилося
В новорічну ніч заведено загадувати бажання. І щоб задумане збулося, важливо робити це правильно - вибирати найпотаємніші потреби та правильно їх формулювати.

Про це пише "Сьогодні".

За словами, психотерапевта Ірини Манохи, чим більше ви мрієте, тим більше ваша картинка візуалізується. І важливо розуміти, що ви хочете отримати, і як цього досягти.

Як правильно загадувати бажання

Часто при загадуванні бажання його пишуть на папері, спалюють, кидають в келих, а потім випивають. Фахівці стверджують, що цей ритуал може дати хорошу енергетику.

При цьому важливо конкретно формулювати свої бажання. Наприклад, якщо ви хочете досягти щастя чи багатства, подумайте, що зробить вас щасливим і яка сума вам потрібна. Наприклад, "Я хочу вийти заміж/одружитися", "Хочу купити квартиру/машину", "Хочу закрити кредитку до кінця року".

Своєю чергою, психолог Олена Рихальська каже, що, коли у вас є мрія, тоді кожен день ви будете щось робити для її здійснення.

"Якщо це стосується нового авто, то недостатньо лише відкладати певні суми, слід дізнаватися якомога більше інформації про нього", - зазначила вона.

Що може завадити бажанням втілитися у реальність

"Перешкодити здійсненню мрії на психологічному рівні може навіть образа на когось - треба прощати", - додала психолог, адже образа блокує позитивну енергію.

Експерти кажуть, що у людей, які перебувають у поганому, образливому настрої, мрії не виконуються. І головне - не ставити точної дати для здійснення мрії. Це підійде тільки для конкретних кроків у її досягненні.

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Теги: бажання, Новий рік
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