У луцькій лікарні хірурги разом з білоруськими колегами вперше виконали складну операцію на підшлунковій залозі

У Луцькій міській клінічній лікарні хірурги разом з білоруськими колегами з Бреста вперше виконали надзвичайно технічно складне оперативне втручання - пілорозберігаючу панкреатодуоденальну резекцію.Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці."Звернувся пацієнт, чоловік 58 років, у якого діагностували рак головки підшлункової залози із механічною жовтяницею. Хворий з таким діагнозом - кандидат на велику хірургічну операцію, оскільки крім хронічних змін в підшлунковій залозі часто мають і інші ураження цього органу та прилеглих. Разом з білоруськими хірургами видалили головку підшлункової залози із пухлиною, дванадцятипалої кишки та частково загальної жовчної протоки із збереженням пілоричного відділу шлунка та відновлення шлунково-кишкового тракту за рахунок анастомозів, а також зробили резекцію ворітної вени із поновленням прохідності" - розповів завідувач відділення ургентної хірургіїїЩе одному 40-річному пацієнту, який поступив з діагнозом хронічний панкреатит, вірсунголітіаз (конкременти в протоці підшлунковоі залози), киста головки підшлункової залози виконали операцію.Також, до лікарні потрапила 51-річна пацієнтка з діагнозом "рецидивна грижа стравохідного отвору діафрагми", яка виникла повторно. Їй провели операцію без розрізів за допомогою лапароскопа зі спеціальними інструментами.Таким чином зробили пацієнтці мінімальну операційну травму. Максимально скоротили її перебування в стаціонарі, термін лікування і реабілітації, а також отримали хороший косметичний ефект. Тобто, відсутні післяопераційні дефекти у вигляді великих швів.До слова, усіх пацієнтів виписали зі стаціонару у задовільному стані.