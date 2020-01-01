У луцькій лікарні хірурги разом з білоруськими колегами вперше виконали складну операцію на підшлунковій залозі
Сьогодні, 09:11
У Луцькій міській клінічній лікарні хірурги разом з білоруськими колегами з Бреста вперше виконали надзвичайно технічно складне оперативне втручання - пілорозберігаючу панкреатодуоденальну резекцію.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
"Звернувся пацієнт, чоловік 58 років, у якого діагностували рак головки підшлункової залози із механічною жовтяницею. Хворий з таким діагнозом - кандидат на велику хірургічну операцію, оскільки крім хронічних змін в підшлунковій залозі часто мають і інші ураження цього органу та прилеглих. Разом з білоруськими хірургами видалили головку підшлункової залози із пухлиною, дванадцятипалої кишки та частково загальної жовчної протоки із збереженням пілоричного відділу шлунка та відновлення шлунково-кишкового тракту за рахунок анастомозів, а також зробили резекцію ворітної вени із поновленням прохідності" - розповів завідувач відділення ургентної хірургіїї Артем Комарницький.
Ще одному 40-річному пацієнту, який поступив з діагнозом хронічний панкреатит, вірсунголітіаз (конкременти в протоці підшлунковоі залози), киста головки підшлункової залози виконали операцію.
Також, до лікарні потрапила 51-річна пацієнтка з діагнозом "рецидивна грижа стравохідного отвору діафрагми", яка виникла повторно. Їй провели операцію без розрізів за допомогою лапароскопа зі спеціальними інструментами.
Таким чином зробили пацієнтці мінімальну операційну травму. Максимально скоротили її перебування в стаціонарі, термін лікування і реабілітації, а також отримали хороший косметичний ефект. Тобто, відсутні післяопераційні дефекти у вигляді великих швів.
До слова, усіх пацієнтів виписали зі стаціонару у задовільному стані.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
"Звернувся пацієнт, чоловік 58 років, у якого діагностували рак головки підшлункової залози із механічною жовтяницею. Хворий з таким діагнозом - кандидат на велику хірургічну операцію, оскільки крім хронічних змін в підшлунковій залозі часто мають і інші ураження цього органу та прилеглих. Разом з білоруськими хірургами видалили головку підшлункової залози із пухлиною, дванадцятипалої кишки та частково загальної жовчної протоки із збереженням пілоричного відділу шлунка та відновлення шлунково-кишкового тракту за рахунок анастомозів, а також зробили резекцію ворітної вени із поновленням прохідності" - розповів завідувач відділення ургентної хірургіїї Артем Комарницький.
Ще одному 40-річному пацієнту, який поступив з діагнозом хронічний панкреатит, вірсунголітіаз (конкременти в протоці підшлунковоі залози), киста головки підшлункової залози виконали операцію.
Також, до лікарні потрапила 51-річна пацієнтка з діагнозом "рецидивна грижа стравохідного отвору діафрагми", яка виникла повторно. Їй провели операцію без розрізів за допомогою лапароскопа зі спеціальними інструментами.
Таким чином зробили пацієнтці мінімальну операційну травму. Максимально скоротили її перебування в стаціонарі, термін лікування і реабілітації, а також отримали хороший косметичний ефект. Тобто, відсутні післяопераційні дефекти у вигляді великих швів.
До слова, усіх пацієнтів виписали зі стаціонару у задовільному стані.
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