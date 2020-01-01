На Волині судили матір, бо її син на уроці ображав вчителя





Про це йдеться у постанові суду від 24 грудня, - пише



Зазначається, що жінка ухиляється від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо виховання свого неповнолітнього сина. Хлопець 17 грудня, перебуваючи в класі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Топільне Рожищенського району, під час уроку він порушував дисципліну на уроці та образливо висловлювався відносно вчителя непристойними словами.



Під час розгляду справи жінка свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнала повністю та щиро розкаялася. Пояснила, що з сином провела виховну розмову, він обіцяв в майбутньому не порушувати правил поведінки учня в школі та з повагою ставитися до вчителів, у вчиненому щиро розкаявся. Зазначила, що на її утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей. Просила її суворо не карати.



Суддя постановила визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу, і піддати її адміністративному стягненню у виді попередження. Також вона має сплатити 420 гривень судового збору в дохід держави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі судили жінку, чий син образив учителя у школі села Топільне.Про це йдеться у постанові суду від 24 грудня, - пише Район.Рожище. Зазначається, що жінка ухиляється від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо виховання свого неповнолітнього сина. Хлопець 17 грудня, перебуваючи в класі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Топільне Рожищенського району, під час уроку він порушував дисципліну на уроці та образливо висловлювався відносно вчителя непристойними словами.Під час розгляду справи жінка свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнала повністю та щиро розкаялася. Пояснила, що з сином провела виховну розмову, він обіцяв в майбутньому не порушувати правил поведінки учня в школі та з повагою ставитися до вчителів, у вчиненому щиро розкаявся. Зазначила, що на її утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей. Просила її суворо не карати.Суддя постановила визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу, і піддати її адміністративному стягненню у виді попередження. Також вона має сплатити 420 гривень судового збору в дохід держави.

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