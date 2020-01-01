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На Волині судили матір, бо її син на уроці ображав вчителя

На Волині судили матір, бо її син на уроці ображав вчителя
У Рожищенському районі судили жінку, чий син образив учителя у школі села Топільне.

Про це йдеться у постанові суду від 24 грудня, - пише Район.Рожище.

Зазначається, що жінка ухиляється від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо виховання свого неповнолітнього сина. Хлопець 17 грудня, перебуваючи в класі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Топільне Рожищенського району, під час уроку він порушував дисципліну на уроці та образливо висловлювався відносно вчителя непристойними словами.

Під час розгляду справи жінка свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнала повністю та щиро розкаялася. Пояснила, що з сином провела виховну розмову, він обіцяв в майбутньому не порушувати правил поведінки учня в школі та з повагою ставитися до вчителів, у вчиненому щиро розкаявся. Зазначила, що на її утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей. Просила її суворо не карати.

Суддя постановила визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу, і піддати її адміністративному стягненню у виді попередження. Також вона має сплатити 420 гривень судового збору в дохід держави.


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Теги: суд, Рожище, вчитель, матір
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