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Померла вчителька школи поблизу Луцька, яка понад 40 років викладала англійську мову

Померла вчителька школи поблизу Луцька, яка понад 40 років викладала англійську мову
На 70-ому році пішла із життя Козеровська Мирослава Михайлівна, вчителька англійської мови, яка понад 40 років віддала навчанню дітей у ЗОШ І-ІІІ ст. села Лище.

Про це повідомляють у спільноті школи у фейсбуці.

"У скорботі низько схиляємо голови, молимося за упокій душі покійної. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме її світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна і світла пам'ять їй", - йдеться у повідомленні.

Прощання з Мирославою Козеровською розпочнеться об 11.00 31.12.2020 на міському кладовищі села Гаразджа.

О 10.00 год від школи відправлятиметься автобус на кладовище.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Мирослави Козеровської.

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Теги: смерть, вчителька, Лище
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