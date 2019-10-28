Померла вчителька школи поблизу Луцька, яка понад 40 років викладала англійську мову

На 70-ому році пішла із життя, вчителька англійської мови, яка понад 40 років віддала навчанню дітей у ЗОШ І-ІІІ ст. села Лище.Про це повідомляють у спільноті школи у фейсбуці."У скорботі низько схиляємо голови, молимося за упокій душі покійної. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме її світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна і світла пам'ять їй", - йдеться у повідомленні.Прощання з Мирославою Козеровською розпочнеться об 11.00 31.12.2020 на міському кладовищі села Гаразджа.О 10.00 год від школи відправлятиметься автобус на кладовище.висловлює щирі співчуття рідним і близьким Мирослави Козеровської.