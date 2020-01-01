Керівники закладів освіти у Жидичині отримають 100% премії
Сьогодні, 18:05
Преміюють керівників закладів освіти Жидичинської сільської ради.
Про це йдеться у розпорядженні мера Луцька Ігоря Поліщука.
Так, дозволили преміювання у розмірі 100 % посадового окладу (ставки заробітної плати) у грудні 2020 року:
- Мозолюка Богдана Михайловича, директора ОЗЗСО «Жидичинський ліцей»;
- Середюк Світлани Григорівни, директора НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» с. Клепачів;
- Леплянської Вікторії Ігорівни, директора ЗОШ І ступеня с. Кульчин;
- Михальчук Лідії Василівни, директора ЗДО с. Жидичин.
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Про це йдеться у розпорядженні мера Луцька Ігоря Поліщука.
Так, дозволили преміювання у розмірі 100 % посадового окладу (ставки заробітної плати) у грудні 2020 року:
- Мозолюка Богдана Михайловича, директора ОЗЗСО «Жидичинський ліцей»;
- Середюк Світлани Григорівни, директора НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» с. Клепачів;
- Леплянської Вікторії Ігорівни, директора ЗОШ І ступеня с. Кульчин;
- Михальчук Лідії Василівни, директора ЗДО с. Жидичин.
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