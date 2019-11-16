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Президент відзначив премією директора підприємства з Волині

Президент відзначив премією директора підприємства з Волині
Президент України Володимир Зеленський присудив премію директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Волинь-Кальвіс» Анатолію Мироновичу Понікарчуку.

Про це йдеться в указі президента про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 30 грудня 2020 року.

Волиняниу присудили премію за роботу «Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива»

Довідка. ТОВ «Волинь-Кальвіс» – підприємство, яке професійно займається проблемою енергозбереження, засноване у 2006 році в Ковелі. Фірма заснована на іноземній інвестиції. Співзасновником виступає литовське ЗАТ «Кальвіс». Це підприємство виготовляє твердопаливні котли для європейського ринку. Воно і запровадило свою технологію виробництва твердопаливних котлів потужністю від шести до 1000 кВт на підприємстві «Волинь-Кальвіс», а також постійно контролює якість виготовленої продукції. Керівник ТзОВ «Волинь-Кальвіс» Анатолій Понікарчук до цього тривалий час очолював місцевий промисловий гігант – ВАТ «Ковельсільмаш».

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Теги: премія, нагорода
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