Президент відзначив премією директора підприємства з Волині
Сьогодні, 10:19
Президент України Володимир Зеленський присудив премію директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Волинь-Кальвіс» Анатолію Мироновичу Понікарчуку.
Про це йдеться в указі президента про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 30 грудня 2020 року.
Волиняниу присудили премію за роботу «Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива»
Довідка. ТОВ «Волинь-Кальвіс» – підприємство, яке професійно займається проблемою енергозбереження, засноване у 2006 році в Ковелі. Фірма заснована на іноземній інвестиції. Співзасновником виступає литовське ЗАТ «Кальвіс». Це підприємство виготовляє твердопаливні котли для європейського ринку. Воно і запровадило свою технологію виробництва твердопаливних котлів потужністю від шести до 1000 кВт на підприємстві «Волинь-Кальвіс», а також постійно контролює якість виготовленої продукції. Керівник ТзОВ «Волинь-Кальвіс» Анатолій Понікарчук до цього тривалий час очолював місцевий промисловий гігант – ВАТ «Ковельсільмаш».
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Про це йдеться в указі президента про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 30 грудня 2020 року.
Волиняниу присудили премію за роботу «Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива»
Довідка. ТОВ «Волинь-Кальвіс» – підприємство, яке професійно займається проблемою енергозбереження, засноване у 2006 році в Ковелі. Фірма заснована на іноземній інвестиції. Співзасновником виступає литовське ЗАТ «Кальвіс». Це підприємство виготовляє твердопаливні котли для європейського ринку. Воно і запровадило свою технологію виробництва твердопаливних котлів потужністю від шести до 1000 кВт на підприємстві «Волинь-Кальвіс», а також постійно контролює якість виготовленої продукції. Керівник ТзОВ «Волинь-Кальвіс» Анатолій Понікарчук до цього тривалий час очолював місцевий промисловий гігант – ВАТ «Ковельсільмаш».
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