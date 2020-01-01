На Волині сапери знищили 15 боєприпасів, які люди знайшли у лісі

Днями сапери вилучили та знешкодили 15 одиниць боєприпасів часів Другої Світової війни у Турійському та Старовижівському районах.Про це інформує УДСНС України у Волинській області.Ці небезпечні знахідки, виявлені громадянами під час прогулянок у лісових масивах, говорять про те, що потрібно бути уважними до будь-яких сторонніх предметів завжди, а найголовніше – не бути байдужим і обов’язково повідомляти про застарілі боєприпаси службу порятунку чи поліцію.