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На Волині сапери знищили 15 боєприпасів, які люди знайшли у лісі

На Волині сапери знищили 15 боєприпасів, які люди знайшли у лісі
Днями сапери вилучили та знешкодили 15 одиниць боєприпасів часів Другої Світової війни у Турійському та Старовижівському районах.


Про це інформує УДСНС України у Волинській області.

Ці небезпечні знахідки, виявлені громадянами під час прогулянок у лісових масивах, говорять про те, що потрібно бути уважними до будь-яких сторонніх предметів завжди, а найголовніше – не бути байдужим і обов’язково повідомляти про застарілі боєприпаси службу порятунку чи поліцію.

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Теги: боєприпаси, Волинь
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