На Волині сапери знищили 15 боєприпасів, які люди знайшли у лісі
Сьогодні, 17:12
Днями сапери вилучили та знешкодили 15 одиниць боєприпасів часів Другої Світової війни у Турійському та Старовижівському районах.
Про це інформує УДСНС України у Волинській області.
Ці небезпечні знахідки, виявлені громадянами під час прогулянок у лісових масивах, говорять про те, що потрібно бути уважними до будь-яких сторонніх предметів завжди, а найголовніше – не бути байдужим і обов’язково повідомляти про застарілі боєприпаси службу порятунку чи поліцію.
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Про це інформує УДСНС України у Волинській області.
Ці небезпечні знахідки, виявлені громадянами під час прогулянок у лісових масивах, говорять про те, що потрібно бути уважними до будь-яких сторонніх предметів завжди, а найголовніше – не бути байдужим і обов’язково повідомляти про застарілі боєприпаси службу порятунку чи поліцію.
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