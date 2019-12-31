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Як у Луцьку їздитиме громадський транспорт у новорічну ніч

Як у Луцьку їздитиме громадський транспорт у новорічну ніч
У новорічну ніч тролейбуси у Луцьку курсуватимуть до 03:00, а маршрутки – до 6 ранку.

Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука.

Так, Луцькрада розпорядилася, аби Луцьке підприємство електротранспорту організувало рух тролейбусів в ніч з 23.00 31.12.2020 до 03.00 01.01.2021 за маршрутами:

- № 1 "Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані" – 2 одиниці;
- № 4 "АС-2 – Драмтеатр – АС-2" – 1 одиниця;
- № 15 "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 одиниці;
- № 15а "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 одиниці.

Окрім того, перевізникам КП "Луцьке підприємство електротранспорту", ТзОВ "Санрайз", ТзОВ "Фавоній плюс", ФОП Михалюку М.П., ФОП Кашубі Т.І., ФОП Кубовому Б.А. рекомендували організувати перевезення пасажирів автобусами в ніч з 23.00 31.12.2020 до 06.00 01.01.2021 за маршрутами:

- № 1 "Завод "Мотор" – Надрічна" – 3 одиниці;
- № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 4 одиниці;
- № 10 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 одиниці;
- № 11 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 одиниці;
- № 22 "Карбишева – с. Милуші" – 3 одиниці;
- № 25 "Карбишева – Володимирська"– 3 одиниці;
- № 26 "Окружна – Вишків"– 1 одиниця;
- № 32 "Вересневе – с. Липини"– 2 одиниці.

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Теги: транспорт, Луцьк, новорічна ніч, тролейбуси, маршрутки, розпорядження
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