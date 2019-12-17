На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили будинок
Сьогодні, 15:17
Для уродженця села Цир з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, придбали будинок у селі Велика Глуша Любешівського району.
Про це йдеться на сайті Любешівської громади.
Зазначається, що така купівля стала можливою завдяки державній субвенції, відповідно до якої діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право на придбання житла або отримання грошової компенсації.
Відтак, кошти субвенції з державного бюджету на придбання вищевказаного житла у селі Велика Глуша склали в сумі 386 167 грн.
Загалом у 2020 році, згідно розподілу облдержадміністрації, обсяг державної субвенції для Любешівського району на придбання житла для зазначеної категорії осіб становив - 2 317,002 тис. грн. ( 6 дітей – Любешівська громада та 1 дитина – с. Мала Глуша).
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Про це йдеться на сайті Любешівської громади.
Зазначається, що така купівля стала можливою завдяки державній субвенції, відповідно до якої діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право на придбання житла або отримання грошової компенсації.
Відтак, кошти субвенції з державного бюджету на придбання вищевказаного житла у селі Велика Глуша склали в сумі 386 167 грн.
Загалом у 2020 році, згідно розподілу облдержадміністрації, обсяг державної субвенції для Любешівського району на придбання житла для зазначеної категорії осіб становив - 2 317,002 тис. грн. ( 6 дітей – Любешівська громада та 1 дитина – с. Мала Глуша).
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