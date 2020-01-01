281 хворий та 5 смертей: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за минулу добу
Сьогодні, 11:40
За останню добу на Волині зареєстрували 281 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 та 5 смертей.
Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".
Нові випадки виявили у:
м. Луцьк – 81,
м. Нововолинськ – 12,
Володимир-Волинський район – 65,
Горохівський район – 16,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 1,
Ківерцівський район –19,
Ковельський район – 6,
Локачинський район – 3,
Любомльський район – 2,
Любешівський район – 7,
Луцький район – 30,
Маневицький район – 9,
Ратнівський район – 5,
Рожищенський район – 10,
Старовижівський район – 2,
Турійський район – 2,
Шацький район — 8.
Одужали – 28 605 (за останню добу – 402).
Летальні випадки – 515 (за останню добу – 5: в місті Луцьку – 2, місті Нововолинську — 1, Горохівському районі – 1, Любомльському районі — 1).
Загалом станом на 31 грудня в області зареєстрували 33 016 випадків COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 1582 у дітей та 2423 у медичних працівників. Одужало 28 605 осіб, з них 1393 дитини та 2233 медичних працівники. 515 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 10327 (в т. ч. 146 летальних)
м. Нововолинськ – 2080 (в т. ч. 44 летальних)
Володимир-Волинський район – 2960 (в т. ч. 43 летальних)
Горохівський район – 1152 (в т. ч. 27 летальних)
Іваничівський район – 632 (в т. ч. 17 летальних)
Камінь-Каширський район – 939 (в т. ч. 12 летальних)
Ківерцівський район – 2435 (в т. ч. 31 летальний)
Ковельський район – 2590 (в т. ч. 55 летальних)
Локачинський район – 516 (в т. ч. 4 летальних)
Любомльський район – 706 (в т. ч. 9 летальних)
Любешівський район – 939 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 3383 (в т. ч. 33 летальних)
Маневицький район – 1232 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 915 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 662 (в т. ч. 21 летальних)
Старовижівський район – 323 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 695 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 249 (в т. ч. 5 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 34 912 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 264 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 130 137 осіб. За минулу добу обстежили — 718 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 39, приватними лабораторіями – 55.
Методом ІФА на COVID-19 провели 113 627 обстежень, за останню добу – 677, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 667, приватними лабораторіями – 6.
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Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".
Нові випадки виявили у:
м. Луцьк – 81,
м. Нововолинськ – 12,
Володимир-Волинський район – 65,
Горохівський район – 16,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 1,
Ківерцівський район –19,
Ковельський район – 6,
Локачинський район – 3,
Любомльський район – 2,
Любешівський район – 7,
Луцький район – 30,
Маневицький район – 9,
Ратнівський район – 5,
Рожищенський район – 10,
Старовижівський район – 2,
Турійський район – 2,
Шацький район — 8.
Одужали – 28 605 (за останню добу – 402).
Летальні випадки – 515 (за останню добу – 5: в місті Луцьку – 2, місті Нововолинську — 1, Горохівському районі – 1, Любомльському районі — 1).
Загалом станом на 31 грудня в області зареєстрували 33 016 випадків COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 1582 у дітей та 2423 у медичних працівників. Одужало 28 605 осіб, з них 1393 дитини та 2233 медичних працівники. 515 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 10327 (в т. ч. 146 летальних)
м. Нововолинськ – 2080 (в т. ч. 44 летальних)
Володимир-Волинський район – 2960 (в т. ч. 43 летальних)
Горохівський район – 1152 (в т. ч. 27 летальних)
Іваничівський район – 632 (в т. ч. 17 летальних)
Камінь-Каширський район – 939 (в т. ч. 12 летальних)
Ківерцівський район – 2435 (в т. ч. 31 летальний)
Ковельський район – 2590 (в т. ч. 55 летальних)
Локачинський район – 516 (в т. ч. 4 летальних)
Любомльський район – 706 (в т. ч. 9 летальних)
Любешівський район – 939 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 3383 (в т. ч. 33 летальних)
Маневицький район – 1232 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 915 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 662 (в т. ч. 21 летальних)
Старовижівський район – 323 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 695 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 249 (в т. ч. 5 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 34 912 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 264 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 130 137 осіб. За минулу добу обстежили — 718 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 39, приватними лабораторіями – 55.
Методом ІФА на COVID-19 провели 113 627 обстежень, за останню добу – 677, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 667, приватними лабораторіями – 6.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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