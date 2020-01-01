281 хворий та 5 смертей: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за минулу добу





Про це



Нові випадки виявили у:

м. Луцьк – 81,

м. Нововолинськ – 12,

Володимир-Волинський район – 65,

Горохівський район – 16,

Іваничівський район – 3,

Камінь-Каширський район – 1,

Ківерцівський район –19,

Ковельський район – 6,

Локачинський район – 3,

Любомльський район – 2,

Любешівський район – 7,

Луцький район – 30,

Маневицький район – 9,

Ратнівський район – 5,

Рожищенський район – 10,

Старовижівський район – 2,

Турійський район – 2,

Шацький район — 8.



Одужали – 28 605 (за останню добу – 402).



Летальні випадки – 515 (за останню добу – 5: в місті Луцьку – 2, місті Нововолинську — 1, Горохівському районі – 1, Любомльському районі — 1).



Загалом станом на 31 грудня в області зареєстрували 33 016 випадків COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 1582 у дітей та 2423 у медичних працівників. Одужало 28 605 осіб, з них 1393 дитини та 2233 медичних працівники. 515 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).



Коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 10327 (в т. ч. 146 летальних)

м. Нововолинськ – 2080 (в т. ч. 44 летальних)

Володимир-Волинський район – 2960 (в т. ч. 43 летальних)

Горохівський район – 1152 (в т. ч. 27 летальних)

Іваничівський район – 632 (в т. ч. 17 летальних)

Камінь-Каширський район – 939 (в т. ч. 12 летальних)

Ківерцівський район – 2435 (в т. ч. 31 летальний)

Ковельський район – 2590 (в т. ч. 55 летальних)

Локачинський район – 516 (в т. ч. 4 летальних)

Любомльський район – 706 (в т. ч. 9 летальних)

Любешівський район – 939 (в т. ч. 14 летальних)

Луцький район – 3383 (в т. ч. 33 летальних)

Маневицький район – 1232 (в т. ч. 20 летальних)

Ратнівський район – 915 (в т.ч. 18 летальних)

Рожищенський район – 662 (в т. ч. 21 летальних)

Старовижівський район – 323 (в т.ч. 8 летальних)

Турійський район – 695 ( в т. ч. 8 летальних)

Шацький район – 249 (в т. ч. 5 летальних)



Всього з початку року зареєстрували 34 912 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 264 повідомлення про підозру на COVID-19.



В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 130 137 осіб. За минулу добу обстежили — 718 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 39, приватними лабораторіями – 55.



Методом ІФА на COVID-19 провели 113 627 обстежень, за останню добу – 677, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 667, приватними лабораторіями – 6.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 281 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 та 5 смертей.Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України".Нові випадки виявили у:м. Луцьк – 81,м. Нововолинськ – 12,Володимир-Волинський район – 65,Горохівський район – 16,Іваничівський район – 3,Камінь-Каширський район – 1,Ківерцівський район –19,Ковельський район – 6,Локачинський район – 3,Любомльський район – 2,Любешівський район – 7,Луцький район – 30,Маневицький район – 9,Ратнівський район – 5,Рожищенський район – 10,Старовижівський район – 2,Турійський район – 2,Шацький район — 8.Одужали – 28 605 (за останню добу – 402).Летальні випадки – 515 (за останню добу – 5: в місті Луцьку – 2, місті Нововолинську — 1, Горохівському районі – 1, Любомльському районі — 1).Загалом станом на 31 грудня в області зареєстрували 33 016 випадків COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 1582 у дітей та 2423 у медичних працівників. Одужало 28 605 осіб, з них 1393 дитини та 2233 медичних працівники. 515 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 10327 (в т. ч. 146 летальних)м. Нововолинськ – 2080 (в т. ч. 44 летальних)Володимир-Волинський район – 2960 (в т. ч. 43 летальних)Горохівський район – 1152 (в т. ч. 27 летальних)Іваничівський район – 632 (в т. ч. 17 летальних)Камінь-Каширський район – 939 (в т. ч. 12 летальних)Ківерцівський район – 2435 (в т. ч. 31 летальний)Ковельський район – 2590 (в т. ч. 55 летальних)Локачинський район – 516 (в т. ч. 4 летальних)Любомльський район – 706 (в т. ч. 9 летальних)Любешівський район – 939 (в т. ч. 14 летальних)Луцький район – 3383 (в т. ч. 33 летальних)Маневицький район – 1232 (в т. ч. 20 летальних)Ратнівський район – 915 (в т.ч. 18 летальних)Рожищенський район – 662 (в т. ч. 21 летальних)Старовижівський район – 323 (в т.ч. 8 летальних)Турійський район – 695 ( в т. ч. 8 летальних)Шацький район – 249 (в т. ч. 5 летальних)Всього з початку року зареєстрували 34 912 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 264 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 130 137 осіб. За минулу добу обстежили — 718 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 39, приватними лабораторіями – 55.Методом ІФА на COVID-19 провели 113 627 обстежень, за останню добу – 677, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 667, приватними лабораторіями – 6.

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