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На Волині викрили 17-річного хлопця, який в інтернеті продавав неіснуючі велосипеди

На Волині викрили 17-річного хлопця, який в інтернеті продавав неіснуючі велосипеди
Упродовж трьох місяців неповнолітній житель Ківерців ошукав через мережу Інтернет восьмеро громадян із різних областей України на суму близько 16 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що 17-річний хлопець на одному із сайтів створював акаунти із продажу велосипедів та інших неіснуючих товарів. За умовами угоди потерпілі скидали кмітливому продавцю певну суму грошей наперед. Після чого юний продавець зникав із зв’язку, а акаунти знищував, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

За скоєне йому загрожує від 51 до 68 тис. грн штрафу або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.





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Теги: шахрай, хлопець, велосипеди, продаж, Ківерці
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