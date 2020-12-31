Злодій вдерся у будинок волинянки і викрав гроші та продукти харчування

На Волині поліцейські розкрили пограбування пенсіонерки.Так, 30 грудня під ранок правопорушник розбив шибу та намагався проникнути у житло 50-річної пенсіонерки. Жінка відчинила двері та сам впустила чоловіка до хати. Інцидент трапився в одному із сіл Іваничівського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У будинку злодій погрожував пенсіонерці розправою, забрав із шафи 700 гривень та продукти харчування. Постраждала зателефонувала на лінію екстреного зв’язку 102 та повідомила про пригоду.Оперативники у співпраці з дільничними офіцерами поліції швидко встановили особу зловмисника. Ним виявися 42-річний житель Іваничівського району, односелець потерпілої пенсіонерки. Його доставили до місцевого відділку поліції для проведення слідчих дій.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний з проникненням у житло. Наразі вирішують питання про оголошення волинянину про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.