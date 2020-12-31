Злодій вдерся у будинок волинянки і викрав гроші та продукти харчування
31 грудень, 2020, 23:20
На Волині поліцейські розкрили пограбування пенсіонерки.
Так, 30 грудня під ранок правопорушник розбив шибу та намагався проникнути у житло 50-річної пенсіонерки. Жінка відчинила двері та сам впустила чоловіка до хати. Інцидент трапився в одному із сіл Іваничівського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
У будинку злодій погрожував пенсіонерці розправою, забрав із шафи 700 гривень та продукти харчування. Постраждала зателефонувала на лінію екстреного зв’язку 102 та повідомила про пригоду.
Оперативники у співпраці з дільничними офіцерами поліції швидко встановили особу зловмисника. Ним виявися 42-річний житель Іваничівського району, односелець потерпілої пенсіонерки. Його доставили до місцевого відділку поліції для проведення слідчих дій.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний з проникненням у житло. Наразі вирішують питання про оголошення волинянину про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.
Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 30 грудня під ранок правопорушник розбив шибу та намагався проникнути у житло 50-річної пенсіонерки. Жінка відчинила двері та сам впустила чоловіка до хати. Інцидент трапився в одному із сіл Іваничівського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
У будинку злодій погрожував пенсіонерці розправою, забрав із шафи 700 гривень та продукти харчування. Постраждала зателефонувала на лінію екстреного зв’язку 102 та повідомила про пригоду.
Оперативники у співпраці з дільничними офіцерами поліції швидко встановили особу зловмисника. Ним виявися 42-річний житель Іваничівського району, односелець потерпілої пенсіонерки. Його доставили до місцевого відділку поліції для проведення слідчих дій.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний з проникненням у житло. Наразі вирішують питання про оголошення волинянину про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.
Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Злодій вдерся у будинок волинянки і викрав гроші та продукти харчування
31 грудень, 2020, 23:20
На нещодавно створеній у Луцьку платформі записали перші онлайн-концерти. ФОТО
31 грудень, 2020, 22:26
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
31 грудень, 2020, 21:31
Винесли вирок водієві, який на Дубнівській на смерть збив 10-річного хлопчика
31 грудень, 2020, 20:51