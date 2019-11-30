Працівникам волинського музею-скансену боргують зарплату. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Середюк.



"Боргують працівникам за два місяці 108 тисяч гривень зарплати", - каже Олександр Середюк.



У зв’язку з пандемією штат музею скоротили з 12 працівників до семи. Ці люди проводять екскурсії, охороняють об’єкти та доглядають територію. Олександр Середюк розповів, що не заробили грошей через відсутність туристів та карантин. Зазнали збитків на 140 тисяч гривень.



Бухгалтерка музею Тетяна Ванюрська каже, що згідно з рішенням комісії кошти в музею забрали: "Яким чином, яка процедура була, нам не повідомили. На зарплату є захищена стаття, так само як і електроенергію. Яким чином можна гасити заробітну плату одних людей за рахунок інших мені не відомо".





"На 2020-ий рік на музей-скансен з бюджету області виділили 609 тисяч гривень. Цих грошей вистачило по жовтень включно. Решту музей мав би заробити сам. Посадовець каже, що на період листопад-грудень було зроблене подання на дофінансування заробітної плати працівників скансена. Але на засіданні бюджетної комісії 21 грудня, не тільки з управління культури, а й з інших розпорядників, кошти зекономлені установами на енергоносії були спрямовані на потреби медицини", - розповів Суспільному заступник начальника обласного управління культури Валерій Дмитрук.



Грошей для фінансування скансену на цей рік у бюджеті немає. Так прокоментував ситуацію голова обласної бюджетної комісії Орест Маховський. З 5 січня члени бюджетної комісії будуть спілкуватися з очільником цього музею, для того, щоб почути стратегію та план на 2021 рік, і зрозуміти які ресурси він готовий вкласти в розвиток музею в рамках своєї половини. За результатами буде прийнято рішення про фінансування даного музею, - каже Орест Маховський.



Щодо погашення зарплати працівникам музею за листопад-грудень бюджетна комісія шукатиме гроші на початку січня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники музею історії сільського господарства Волині, що у Рокинях, не отримали заробітну плату за листопад та грудень.Про це розповів Суспільному директор музею-скансена"Боргують працівникам за два місяці 108 тисяч гривень зарплати", - каже Олександр Середюк.У зв’язку з пандемією штат музею скоротили з 12 працівників до семи. Ці люди проводять екскурсії, охороняють об’єкти та доглядають територію. Олександр Середюк розповів, що не заробили грошей через відсутність туристів та карантин. Зазнали збитків на 140 тисяч гривень.Бухгалтерка музеюкаже, що згідно з рішенням комісії кошти в музею забрали: "Яким чином, яка процедура була, нам не повідомили. На зарплату є захищена стаття, так само як і електроенергію. Яким чином можна гасити заробітну плату одних людей за рахунок інших мені не відомо"."На 2020-ий рік на музей-скансен з бюджету області виділили 609 тисяч гривень. Цих грошей вистачило по жовтень включно. Решту музей мав би заробити сам. Посадовець каже, що на період листопад-грудень було зроблене подання на дофінансування заробітної плати працівників скансена. Але на засіданні бюджетної комісії 21 грудня, не тільки з управління культури, а й з інших розпорядників, кошти зекономлені установами на енергоносії були спрямовані на потреби медицини", - розповів Суспільному заступник начальника обласного управління культуриГрошей для фінансування скансену на цей рік у бюджеті немає. Так прокоментував ситуацію голова обласної бюджетної комісії. З 5 січня члени бюджетної комісії будуть спілкуватися з очільником цього музею, для того, щоб почути стратегію та план на 2021 рік, і зрозуміти які ресурси він готовий вкласти в розвиток музею в рамках своєї половини. За результатами буде прийнято рішення про фінансування даного музею, - каже Орест Маховський.Щодо погашення зарплати працівникам музею за листопад-грудень бюджетна комісія шукатиме гроші на початку січня.

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