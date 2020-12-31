Похмільний синдром: як пережити ранок після алкогольного застілля









Похмілля і трохи хімії



Якщо на наступний день після вживання алкоголю ви відчуваєте сухість у роті, тремтіння в руках, чутливість до світла, нудоту, блювоту, біль у животі, головний біль і загальне нездужання, то однозначно можна говорити про похмілля.



Похмілля — нездужання, що виникає через кілька годин після вживання надмірної кількості алкоголю. Етанол, що міститься в спиртних напоях, — головний винуватець, який відповідає за стан так званої інтоксикації організму. Хочеться відзначити, що лише кілька відсотків етанолу виводиться з сечею або через дихальні шляхи — решта метаболізується організмом людини, в основному в гепатоцитах печінки. Там етиловий спирт перетворюється на оцтовий альдегід за допомогою ферменту алкогольдегідрогенази, а потім на оцтову кислоту за допомогою ацетальдегід дегідрогенази. Зверніть увагу, що ацетальдегід (етаналь) у 10-30 разів токсичніший для людського організму, ніж етанол.



Виявити однозначного винуватця симптомів похмілля непросто, і це питання остаточно не вирішене. Одна з концепцій — реактивність ацетальдегіду, але її можна поставити під сумнів через відсутність симптомів похмілля у людей, що вживають енергетичні напої. Інша теорія полягає в тому, що симптоми похмілля викликані зневодненням мозку (мозок — один з органів із найбільшим процентним вмістом води).



В експерименті, опублікованому 2006 року (США), було виявлено, що вживання міцного алкоголю паралельно з енергетичним напоєм зменшує наслідки алкогольного сп'яніння, такі, як головний біль, слабкість, сухість у роті, та водночас реальне зниження координації рухів і збільшення часу реакції було таким самим, як у людей, що вживають тільки алкоголь.



Звідки береться похмілля?



За підрахунками, симптоми похмілля виникають, якщо протягом 4-6 годин випивати близько 1,5 г алкоголю на кілограм маси тіла. Наприклад, для людини вагою 70 кг межею є вживання від 6 до 7 чарок горілки об'ємом 50 мл, або 1,5 л пива.



Як вже вище сказали, етиловий спирт перетворюється в печінці на ацетальдегід, який відповідає за більшість неприємних відчуттів "добре проведеного вечора". Прийнято вважати, що довше ви п'єте і що більше вживаєте алкоголю, то частіше відчуваєте похмілля.



Отже, що сприяє появі похмільного синдрому і що він робить з організмом:



- зневоднює і порушує електролітний баланс, в результаті частого сечовипускання через пригнічення алкоголем гормону вазопресину (відповідального за затримку води в організмі на рівні нирок), а також підвищеного потовиділення або блювоти;



- викликає шлунково-кишкові розлади. Алкоголь дратує шлунок і стінки кишечника, викликає запалення і затримує спорожнення. Крім того, етанол збільшує вироблення шлункового соку, ферментів підшлункової залози і кишечника — звідси болі в животі, нудота і блювота;



- знижує рівень глюкози в крові, яка є основним джерелом енергії для мозку. Тому похмілля часто супроводжується підвищеною стомлюваністю і розладами настрою;



- порушує біологічний ритм сну і неспання. У разі вживання алкоголю у вечірні або нічні години відзначається порушення нормальної тривалості сну;



- алкоголь також підвищує рівень тригліцеридів у крові й може збільшити їхнє накопичення в клітинах печінки, що призводить до жирової хвороби органу (печінкової недостатності). Особливої обережності слід дотримуватися людям із хіломікронемією (діагностованим високим рівнем ліпопротеїнів у крові).



Нікотин підсилює алкогольне сп'яніння. Алкоголь і сигарети — погане поєднання.



Як боротися з похмільним синдромом? Корисні рекомендації



Практично у кожного є свої засоби від похмілля. Деякі люди залишаються в ліжку весь наступний день, інші, навпаки, вважають за краще холодний душ, сніданок і прогулянку на свіжому повітрі. Важливо пам'ятати, що єдиного методу лікування похмілля не існує, в даному випадку потрібно боротися з наслідками випитого алкоголю й ліквідувати неприємні симптоми. Отже, що краще за все під час похмілля та які заходи можна використовувати, щоби швидко стати на ноги?



Електроліти й адекватна гідратація



Вживання алкоголю збільшує діурез, а отже, втрату не тільки води, а й цінних мінералів і іонів. Те ж саме відбувається під час блювоти й діареї на тлі алкогольного отруєння. Тому дуже важливо якомога швидше відновити водно-електролітний баланс і зволожити організм. Крім пиття негазованої мінеральної води варто використовувати загальнодоступні регідратанти для прийому всередину. Зазвичай це порошки, призначені для розведення водою, де основними компонентами є натрій хлорид, калій хлорид, натрій цитрат і декстроза.



Вітаміни



В основному йдеться про підвищення рівня вітаміну С, який також виводиться у великих кількостях із сечею, а його антиоксидантний ефект є важливим елементом у пом'якшенні наслідків алкогольної інтоксикації. Вітамін С краще приймати у вигляді шипучих таблеток, це дозволить швидше йому засвоїтися.



Глюкоза



Глюкоза ідеально підходить для виснаженого й ослабленого похміллям організму. Вона пригнічує метаболічні зміни, викликані етанолом, прискорює детоксикацію організму — так похмілля минає швидше. Ложка меду, чай з цукром, фруктові соки (НЕ цитрусові) — чудові джерела глюкози.



Оксигенація



Яким би важким не було похмілля, потрібно знайти в собі сили вийти на свіже повітря, в крайньому разі — відчинити вікна, створивши протяг. Адекватна оксигенація клітин організму допомагає боротися з головним болем, запамороченням, а також поліпшити загальне самопочуття.



Свіжий душ



Вранці після пробудження варто прийняти душ. Важливо, щоб вода була не надто теплою, а скоріше прохолодною, що дозволить збадьоритися і зменшити відчуття втоми.



Легкий сніданок



Звичайно, якщо напередодні була блювота й діарея, важко себе змусити поснідати, найменша згадка про їжу викликає нудоту. Але якщо похмільний синдром не так виражений, поснідати настійливо рекомендується. Сніданок повинен бути ситним, але легко засвоюваним. Відразу слід виключити вживання кави і цитрусових соків (вони ще більше сприяють подразнення слизової кишечника). Хорошим сніданком буде омлет або м'ясний нежирний бульйон, а все це можна запити зеленим чаєм. Нежирний бульйон містить велику кількість цистеїну, який підтримує обмін речовин і таким чином виводить токсини з організму.



Знеболювальні



За похмілля, яке супроводжується нудотою і блювотою, не варто вдаватися до знеболювальних препаратів, оскільки вони можуть погіршити шлунково-кишкові розлади. Якщо ж похмілля супроводжується тільки головним болем, можна прийняти засоби на основі ібупрофену.



Який алкоголь викликає найсильніше похмілля?



Що темніший колір спирту, то більше в ньому конгенерів — з'єднань, які є побічним продуктом бродіння і викликають яскравий похмільний синдром. Дивно, але похмілля від горілки більшістю людей переносить легше, ніж похмілля від вина або лікеру. Те ж саме стосується й інших темних алкогольних напоїв — пиво, віскі, бренді або коньяк — все вони можуть викликати серйозніші симптоми похмілля.



Важливе правило! Не змішувати різні види алкоголю, тому що кожен з них містить (крім етанолу) більш-менш активні додаткові речовини. Якщо не обмежуватися одним типом напою, в організмі утворюється суміш багатьох хімічних речовин, яка посилює симптоми похмілля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З медичної точки зору похмілля — різновид гострого отруєння організму надто великою кількістю алкоголю. Головний біль, нудота, блювота, спрага, діарея, озноб — це побічні ефекти веселих посиденьок напередодні. ТСН підготувала публікацію про те, як боротися з похміллям та як спланувати вечірку, щоб уникнути "синдрому попереднього дня".Якщо на наступний день після вживання алкоголю ви відчуваєте сухість у роті, тремтіння в руках, чутливість до світла, нудоту, блювоту, біль у животі, головний біль і загальне нездужання, то однозначно можна говорити про похмілля.Похмілля — нездужання, що виникає через кілька годин після вживання надмірної кількості алкоголю. Етанол, що міститься в спиртних напоях, — головний винуватець, який відповідає за стан так званої інтоксикації організму. Хочеться відзначити, що лише кілька відсотків етанолу виводиться з сечею або через дихальні шляхи — решта метаболізується організмом людини, в основному в гепатоцитах печінки. Там етиловий спирт перетворюється на оцтовий альдегід за допомогою ферменту алкогольдегідрогенази, а потім на оцтову кислоту за допомогою ацетальдегід дегідрогенази. Зверніть увагу, що ацетальдегід (етаналь) у 10-30 разів токсичніший для людського організму, ніж етанол.Виявити однозначного винуватця симптомів похмілля непросто, і це питання остаточно не вирішене. Одна з концепцій — реактивність ацетальдегіду, але її можна поставити під сумнів через відсутність симптомів похмілля у людей, що вживають енергетичні напої. Інша теорія полягає в тому, що симптоми похмілля викликані зневодненням мозку (мозок — один з органів із найбільшим процентним вмістом води).В експерименті, опублікованому 2006 року (США), було виявлено, що вживання міцного алкоголю паралельно з енергетичним напоєм зменшує наслідки алкогольного сп'яніння, такі, як головний біль, слабкість, сухість у роті, та водночас реальне зниження координації рухів і збільшення часу реакції було таким самим, як у людей, що вживають тільки алкоголь.За підрахунками, симптоми похмілля виникають, якщо протягом 4-6 годин випивати близько 1,5 г алкоголю на кілограм маси тіла. Наприклад, для людини вагою 70 кг межею є вживання від 6 до 7 чарок горілки об'ємом 50 мл, або 1,5 л пива.Як вже вище сказали, етиловий спирт перетворюється в печінці на ацетальдегід, який відповідає за більшість неприємних відчуттів "добре проведеного вечора". Прийнято вважати, що довше ви п'єте і що більше вживаєте алкоголю, то частіше відчуваєте похмілля.Отже, що сприяє появі похмільного синдрому і що він робить з організмом:- зневоднює і порушує електролітний баланс, в результаті частого сечовипускання через пригнічення алкоголем гормону вазопресину (відповідального за затримку води в організмі на рівні нирок), а також підвищеного потовиділення або блювоти;- викликає шлунково-кишкові розлади. Алкоголь дратує шлунок і стінки кишечника, викликає запалення і затримує спорожнення. Крім того, етанол збільшує вироблення шлункового соку, ферментів підшлункової залози і кишечника — звідси болі в животі, нудота і блювота;- знижує рівень глюкози в крові, яка є основним джерелом енергії для мозку. Тому похмілля часто супроводжується підвищеною стомлюваністю і розладами настрою;- порушує біологічний ритм сну і неспання. У разі вживання алкоголю у вечірні або нічні години відзначається порушення нормальної тривалості сну;- алкоголь також підвищує рівень тригліцеридів у крові й може збільшити їхнє накопичення в клітинах печінки, що призводить до жирової хвороби органу (печінкової недостатності). Особливої обережності слід дотримуватися людям із хіломікронемією (діагностованим високим рівнем ліпопротеїнів у крові).Нікотин підсилює алкогольне сп'яніння. Алкоголь і сигарети — погане поєднання.Практично у кожного є свої засоби від похмілля. Деякі люди залишаються в ліжку весь наступний день, інші, навпаки, вважають за краще холодний душ, сніданок і прогулянку на свіжому повітрі. Важливо пам'ятати, що єдиного методу лікування похмілля не існує, в даному випадку потрібно боротися з наслідками випитого алкоголю й ліквідувати неприємні симптоми. Отже, що краще за все під час похмілля та які заходи можна використовувати, щоби швидко стати на ноги?Вживання алкоголю збільшує діурез, а отже, втрату не тільки води, а й цінних мінералів і іонів. Те ж саме відбувається під час блювоти й діареї на тлі алкогольного отруєння. Тому дуже важливо якомога швидше відновити водно-електролітний баланс і зволожити організм. Крім пиття негазованої мінеральної води варто використовувати загальнодоступні регідратанти для прийому всередину. Зазвичай це порошки, призначені для розведення водою, де основними компонентами є натрій хлорид, калій хлорид, натрій цитрат і декстроза.В основному йдеться про підвищення рівня вітаміну С, який також виводиться у великих кількостях із сечею, а його антиоксидантний ефект є важливим елементом у пом'якшенні наслідків алкогольної інтоксикації. Вітамін С краще приймати у вигляді шипучих таблеток, це дозволить швидше йому засвоїтися.Глюкоза ідеально підходить для виснаженого й ослабленого похміллям організму. Вона пригнічує метаболічні зміни, викликані етанолом, прискорює детоксикацію організму — так похмілля минає швидше. Ложка меду, чай з цукром, фруктові соки (НЕ цитрусові) — чудові джерела глюкози.Яким би важким не було похмілля, потрібно знайти в собі сили вийти на свіже повітря, в крайньому разі — відчинити вікна, створивши протяг. Адекватна оксигенація клітин організму допомагає боротися з головним болем, запамороченням, а також поліпшити загальне самопочуття.Вранці після пробудження варто прийняти душ. Важливо, щоб вода була не надто теплою, а скоріше прохолодною, що дозволить збадьоритися і зменшити відчуття втоми.Звичайно, якщо напередодні була блювота й діарея, важко себе змусити поснідати, найменша згадка про їжу викликає нудоту. Але якщо похмільний синдром не так виражений, поснідати настійливо рекомендується. Сніданок повинен бути ситним, але легко засвоюваним. Відразу слід виключити вживання кави і цитрусових соків (вони ще більше сприяють подразнення слизової кишечника). Хорошим сніданком буде омлет або м'ясний нежирний бульйон, а все це можна запити зеленим чаєм. Нежирний бульйон містить велику кількість цистеїну, який підтримує обмін речовин і таким чином виводить токсини з організму.За похмілля, яке супроводжується нудотою і блювотою, не варто вдаватися до знеболювальних препаратів, оскільки вони можуть погіршити шлунково-кишкові розлади. Якщо ж похмілля супроводжується тільки головним болем, можна прийняти засоби на основі ібупрофену.Що темніший колір спирту, то більше в ньому конгенерів — з'єднань, які є побічним продуктом бродіння і викликають яскравий похмільний синдром. Дивно, але похмілля від горілки більшістю людей переносить легше, ніж похмілля від вина або лікеру. Те ж саме стосується й інших темних алкогольних напоїв — пиво, віскі, бренді або коньяк — все вони можуть викликати серйозніші симптоми похмілля.Важливе правило! Не змішувати різні види алкоголю, тому що кожен з них містить (крім етанолу) більш-менш активні додаткові речовини. Якщо не обмежуватися одним типом напою, в організмі утворюється суміш багатьох хімічних речовин, яка посилює симптоми похмілля.

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