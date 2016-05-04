Волинянин у хліві на горищі вирощував коноплю
Сьогодні, 14:10
У селі Зілове Турійського району чоловік у хліві вирощував кущі коноплі.
Про це йдеться у вироку Турійського районного суду Волинської області, - пише Волинь.правда.
Зазначається, що у кінці серпня 2020 року у лісопосадці поблизу села Зілове Турійського району волинянин знайшов та зрізав декілька кущів конопель. Після цього він переніс їх до свого будинку, де на горищі у хліві незаконно вирощував.
У жовтні працівники поліції провели обшук за місцем проживання чоловіка та виявили коноплю. Відомо, що волинянин, який у хліві вирощував небезпечний наркотичний засіб, народився у Ковелі, має повну загальну середню освіту, одружений та безробітний.
Суд призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк два роки умовно.
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Про це йдеться у вироку Турійського районного суду Волинської області, - пише Волинь.правда.
Зазначається, що у кінці серпня 2020 року у лісопосадці поблизу села Зілове Турійського району волинянин знайшов та зрізав декілька кущів конопель. Після цього він переніс їх до свого будинку, де на горищі у хліві незаконно вирощував.
У жовтні працівники поліції провели обшук за місцем проживання чоловіка та виявили коноплю. Відомо, що волинянин, який у хліві вирощував небезпечний наркотичний засіб, народився у Ковелі, має повну загальну середню освіту, одружений та безробітний.
Суд призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк два роки умовно.
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Волинянин у хліві на горищі вирощував коноплю
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