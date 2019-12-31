У яких країнах світу вже настав Новий рік

на острови у Тихому океані. О 12:00 31 грудня за київським часом на островах Лайн - група з 11 коралових островів, серед яких і Острів Різдва та частина території острівної держави Кірібаті в Полінезії.



О 13:00 за київським часом Новий рік прийшов до Нової Зеландії (острів Чатем) та Антарктиди, о 14:00 за Києвом 2021 завітав на Далекий Схід Росії, зокрема на Камчатку, - пише



О 14:30−15:00 за Києвом Новий рік зустрічає Австралія. О 17:00 2021 рік зустрінуть у Японії та Південній Кореї. Потім Китай та Індонезія. Далі Індія. О 21:30 за Києвом Новий рік дістанеться до Вірменії, Азербайджану та Грузії.



Опівночі Новий рік зустріне Україна. В цей же час Новий рік зустрічають Румунія, Греція, Туреччина Ізраїль та Фінляндія.



01:00 (за Києвом) 1 січня Новий рік наступає в країнах Західної та Центральної Європи, а також на частині Африки. В 04:00 за київським часом святкувати Новий рік починають в Бразилії. О 6 ранку святкувати починають Східна Канада, багато островів Карибського басейну, а також частину Південної Америки. О 07:00 Новий рік настає в Східній частині Канади (Оттава) і США (Вашингтон, Нью-Йорк). Самоа зустріне Новий рік самою останньою - о 13:00 1 січня за київським часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий 2021 рік вже прийшов. О 12:00 31 грудня за київським часом на островах Лайн - група з 11 коралових островів, серед яких і Острів Різдва та частина території острівної держави Кірібаті в Полінезії.О 13:00 за київським часом Новий рік прийшов до(острів Чатем) та, о 14:00 за Києвом 2021 завітав на Далекий Схід Росії, зокрема на Камчатку, - пише ТСН О 14:30−15:00 за Києвом Новий рік зустрічає. О 17:00 2021 рік зустрінуть ута. Потімта. Далі. О 21:30 за Києвом Новий рік дістанеться дотаОпівночі Новий рік зустріне Україна. В цей же час Новий рік зустрічають01:00 (за Києвом) 1 січня Новий рік наступає в країнахта, а також на частині. В 04:00 за київським часом святкувати Новий рік починають в. О 6 ранку святкувати починають, багато островів, а також частинуи. О 07:00 Новий рік настає в Східній частинізустріне Новий рік самою останньою - о 13:00 1 січня за київським часом.

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