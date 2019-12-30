Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Сьогодні, 21:31
Луцький фотограф Віктор Петрук поділився світлинами міста в очікуванні свята.
Фото він розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.
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"Магія ночі, світла та тіней... Вогні святкової ілюмінації ваблять погляд та зачаровують. В поєднанні з тишею безлюдних вулиць створюють ілюзію новорічної романтичної казки...
Щасливого Нового року!
Happy New Year!", - підписав світлини автор.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Святкування Нового року: мешканці якого міста заплатили найбільше та на якому місці Луцьк
"Магія ночі, світла та тіней... Вогні святкової ілюмінації ваблять погляд та зачаровують. В поєднанні з тишею безлюдних вулиць створюють ілюзію новорічної романтичної казки...
Щасливого Нового року!
Happy New Year!", - підписав світлини автор.
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