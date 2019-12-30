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Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото

Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Луцький фотограф Віктор Петрук поділився світлинами міста в очікуванні свята.

Фото він розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Магія ночі, світла та тіней... Вогні святкової ілюмінації ваблять погляд та зачаровують. В поєднанні з тишею безлюдних вулиць створюють ілюзію новорічної романтичної казки...

Щасливого Нового року!
Happy New Year!", - підписав світлини автор.
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото
Магія ночі, світла та тіней: новорічний Луцьк у фото

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Теги: ніч, Новий рік, фото, ілюмінації, Луцьк
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