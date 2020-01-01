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На Рівненщині у гаражі вщент згоріли три автівки

На Рівненщині у гаражі вщент згоріли три автівки
У місті Дубно, що на Рівненщині, ліквідували велику пожежу в гаражному приміщені.

Так, 30 грудня об 23:41 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Гребінки, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Вже за кілька хвилин рятувальники прибули до місця події. Вогонь охопив відразу 3 автомобіля. Швидко провівши бойове розгортання, рятувальники подали на гасіння водяні стволи. О 00:40 пожежу локалізували, а о 2:15 повністю ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

Вогонь знищив автомобілі Mercedes Sprinter, Opel Meriva, Renault Megane, покрівлю гаража розміром 23х10м. Вогонь пошкодив стіни гаража та легковий автомобіль Renault Kangoo. Врятовали поряд розташований двоповерховий житловий будинок, два легкові автомобілі.

Причину виникнення пожежі та обсяги завданих збитків наразі з’ясовують.


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Теги: пожежа, авто, Дубно
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