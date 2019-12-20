У Рожищі кравець створив оригінальне плаття-ялинку. ФОТО
Сьогодні, 16:02
Рожищенський кравець та модельєр Юрій Панчук втретє створив святкове плаття-ялинку.
Про цьогорічну красуню чоловік розповів Район.Рожище.
Юрій каже, що випадкова традиція стала одним із символів свята. Особливо приємно його тішить те, що плаття-ялинку чекають його клієнти та жителі краю, напередодні свята розпитують, якою ж буде модель цього року.
«Для мене надзвичайно важливо бути потрібним, тож дуже тішусь, коли мої моделі приносять людям радість. Це стосується одягу й, звісно, новорічного плаття-ялинки», – розповідає Юрій.
Цьогорічний витвір майстер зробив зі вже звичних матеріалів, однак підбирав їх особливо трепетно й не шкодуючи грошей. Зізнається, що на матеріали витратив більше, аніж у минулі роки, адже намагався вибрати найякісніше.
Юрій жартує, що його ялинка-плаття – така собі безкоштовна фотозона, адже люди залюбки забігають до його майстерні аби сфотографуватися із незвичною новорічною красунею.
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Про цьогорічну красуню чоловік розповів Район.Рожище.
Юрій каже, що випадкова традиція стала одним із символів свята. Особливо приємно його тішить те, що плаття-ялинку чекають його клієнти та жителі краю, напередодні свята розпитують, якою ж буде модель цього року.
«Для мене надзвичайно важливо бути потрібним, тож дуже тішусь, коли мої моделі приносять людям радість. Це стосується одягу й, звісно, новорічного плаття-ялинки», – розповідає Юрій.
Цьогорічний витвір майстер зробив зі вже звичних матеріалів, однак підбирав їх особливо трепетно й не шкодуючи грошей. Зізнається, що на матеріали витратив більше, аніж у минулі роки, адже намагався вибрати найякісніше.
Юрій жартує, що його ялинка-плаття – така собі безкоштовна фотозона, адже люди залюбки забігають до його майстерні аби сфотографуватися із незвичною новорічною красунею.
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