У Рожищі кравець створив оригінальне плаття-ялинку. ФОТО





Про цьогорічну красуню чоловік розповів



Юрій каже, що випадкова традиція стала одним із символів свята. Особливо приємно його тішить те, що плаття-ялинку чекають його клієнти та жителі краю, напередодні свята розпитують, якою ж буде модель цього року.



«Для мене надзвичайно важливо бути потрібним, тож дуже тішусь, коли мої моделі приносять людям радість. Це стосується одягу й, звісно, новорічного плаття-ялинки», – розповідає Юрій.



Цьогорічний витвір майстер зробив зі вже звичних матеріалів, однак підбирав їх особливо трепетно й не шкодуючи грошей. Зізнається, що на матеріали витратив більше, аніж у минулі роки, адже намагався вибрати найякісніше.



Юрій жартує, що його ялинка-плаття – така собі безкоштовна фотозона, адже люди залюбки забігають до його майстерні аби сфотографуватися із незвичною новорічною красунею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенський кравець та модельєр Юрій Панчук втретє створив святкове плаття-ялинку.Про цьогорічну красуню чоловік розповів Район.Рожище Юрій каже, що випадкова традиція стала одним із символів свята. Особливо приємно його тішить те, що плаття-ялинку чекають його клієнти та жителі краю, напередодні свята розпитують, якою ж буде модель цього року.«Для мене надзвичайно важливо бути потрібним, тож дуже тішусь, коли мої моделі приносять людям радість. Це стосується одягу й, звісно, новорічного плаття-ялинки», – розповідає Юрій.Цьогорічний витвір майстер зробив зі вже звичних матеріалів, однак підбирав їх особливо трепетно й не шкодуючи грошей. Зізнається, що на матеріали витратив більше, аніж у минулі роки, адже намагався вибрати найякісніше.Юрій жартує, що його ялинка-плаття – така собі безкоштовна фотозона, адже люди залюбки забігають до його майстерні аби сфотографуватися із незвичною новорічною красунею.

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