У центрі Луцька зіткнулися Mazda і ВАЗ. ФОТО





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Близько 13:00 поблизу повороту на вулицю Шопена зіткнулися Mazda 6 і ВАЗ. В обох автомобілів – помітні механічні ушкодження. Про постараждалих невідомо. На місце перебувала карета швидкої допомоги.



На місці працював екіпаж патрульної поліції. Через аварію на зазначеній ділянці дороги станом на 13:00 був затор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні на проспекті Волі зіткнулися два легковики.Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці ДТП.Близько 13:00 поблизу повороту на вулицю Шопена зіткнулися Mazda 6 і ВАЗ. В обох автомобілів – помітні механічні ушкодження. Про постараждалих невідомо. На місце перебувала карета швидкої допомоги.На місці працював екіпаж патрульної поліції. Через аварію на зазначеній ділянці дороги станом на 13:00 був затор.

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