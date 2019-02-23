У центрі Луцька зіткнулися Mazda і ВАЗ. ФОТО
Сьогодні, 15:33
У Луцьку сьогодні на проспекті Волі зіткнулися два легковики.
Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці ДТП.
Близько 13:00 поблизу повороту на вулицю Шопена зіткнулися Mazda 6 і ВАЗ. В обох автомобілів – помітні механічні ушкодження. Про постараждалих невідомо. На місце перебувала карета швидкої допомоги.
На місці працював екіпаж патрульної поліції. Через аварію на зазначеній ділянці дороги станом на 13:00 був затор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці ДТП.
Близько 13:00 поблизу повороту на вулицю Шопена зіткнулися Mazda 6 і ВАЗ. В обох автомобілів – помітні механічні ушкодження. Про постараждалих невідомо. На місце перебувала карета швидкої допомоги.
На місці працював екіпаж патрульної поліції. Через аварію на зазначеній ділянці дороги станом на 13:00 був затор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Як вдало зустріти 2021 рік і що не можна робити
Сьогодні, 15:45
Рейд на ялинкових ринках Луцька: на підприємця склали протокол
Сьогодні, 15:41
У центрі Луцька зіткнулися Mazda і ВАЗ. ФОТО
Сьогодні, 15:33
На Рівненщині у гаражі вщент згоріли три автівки
Сьогодні, 14:48