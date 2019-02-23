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У центрі Луцька зіткнулися Mazda і ВАЗ. ФОТО

У центрі Луцька зіткнулися Mazda і ВАЗ. ФОТО
У Луцьку сьогодні на проспекті Волі зіткнулися два легковики.

Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці ДТП.

Близько 13:00 поблизу повороту на вулицю Шопена зіткнулися Mazda 6 і ВАЗ. В обох автомобілів – помітні механічні ушкодження. Про постараждалих невідомо. На місце перебувала карета швидкої допомоги.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Через аварію на зазначеній ділянці дороги станом на 13:00 був затор.

У центрі Луцька зіткнулися Mazda і ВАЗ. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися Mazda і ВАЗ. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися Mazda і ВАЗ. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися Mazda і ВАЗ. ФОТО

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Теги: аварія, центр, Луцьк
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