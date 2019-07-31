вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рейд на ялинкових ринках Луцька: на підприємця склали протокол

Рейд на ялинкових ринках Луцька: на підприємця склали протокол
У Луцьку 31 грудня інспектори продовжили рейд на ялинкових ринках. У підприємця на вулиці Дружби Народів виявили порушення.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Працівники екоінспекції склали на нього протокол за статтею 88-1 КУпАП та вилучили деревину.

Матеріали справи передадуть до суду.

Ще один продавець ялинок отримав попередження за відсутність бирок на деревах. Інспектори наполягли вчепити бирки на всі дерева.

Нагадаємо, 30 грудня спеціалісти екоінспекції виявили понад 300 незаконних новорічних дерев. Також, у Луцьку інспектори перевіряли законність походження новорічних дерев на ялинкових ринках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рейд, порушення, ялинкові рейди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Рожищі кравець створив оригінальне плаття-ялинку. ФОТО
Сьогодні, 16:02
Як вдало зустріти 2021 рік і що не можна робити
Сьогодні, 15:45
Рейд на ялинкових ринках Луцька: на підприємця склали протокол
Сьогодні, 15:41
У центрі Луцька зіткнулися Mazda і ВАЗ. ФОТО
Сьогодні, 15:33
На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили будинок
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
На Волині рибпатруль із прикордонниками знайшли майже пів кілометра сіток із живою рибою. ФОТО На Волині рибпатруль із прикордонниками знайшли майже пів кілометра сіток із живою рибою. ФОТО
14 березень, 20:38
На Волині на «гарячому» піймали двох жінок-паліїв На Волині на «гарячому» піймали двох жінок-паліїв
31 липень, 2019, 12:45
У Луцьку провели нічний рейд у магазинах У Луцьку провели нічний рейд у магазинах
24 травень, 2018, 17:30
Луцькі муніципали ловили порушників правил паркування. ФОТО Луцькі муніципали ловили порушників правил паркування. ФОТО
30 вересень, 2016, 14:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві жінці перед Новим роком під квартиру підкинули немовля
Сьогодні, 16:16
 0
У Рожищі кравець створив оригінальне плаття-ялинку. ФОТО
Сьогодні, 16:02
 0
Як вдало зустріти 2021 рік і що не можна робити
Сьогодні, 15:45
 0
Рейд на ялинкових ринках Луцька: на підприємця склали протокол
Сьогодні, 15:41
 0
У центрі Луцька зіткнулися Mazda і ВАЗ. ФОТО
Сьогодні, 15:33
 0
Медіа
відео
1/8