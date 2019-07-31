Рейд на ялинкових ринках Луцька: на підприємця склали протокол





Про це



Працівники екоінспекції склали на нього протокол за статтею 88-1 КУпАП та вилучили деревину.



Матеріали справи передадуть до суду.



Ще один продавець ялинок отримав попередження за відсутність бирок на деревах. Інспектори наполягли вчепити бирки на всі дерева.



Нагадаємо, 30 грудня спеціалісти екоінспекції виявили понад 300 незаконних новорічних дерев. Також, у Луцьку інспектори перевіряли законність походження новорічних дерев на ялинкових ринках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 31 грудня інспектори продовжили рейд на ялинкових ринках. У підприємця на вулиці Дружби Народів виявили порушення.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.Працівники екоінспекції склали на нього протокол за статтею 88-1 КУпАП та вилучили деревину.Матеріали справи передадуть до суду.Ще один продавець ялинок отримав попередження за відсутність бирок на деревах. Інспектори наполягли вчепити бирки на всі дерева.Нагадаємо, 30 грудня спеціалісти екоінспекції виявилипонад 300 незаконних новорічних дерев. Також, у Луцьку інспектори перевіряли законність походження

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