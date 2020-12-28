В Україні з 1 січня подорожчає оформлення біометричних документів.

З 1 січня 2021 року Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» змінює вартість бланків біометричних документів.Про це йдеться на сайті Державної міграційної служби України.У зв’язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2020, отримають документи за старою ціною.Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31.12.2020, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.