Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
Сьогодні, 17:03
Рекордну кількість переглядів серед інтернет-видань області за всі часи зібрала новина, опублікована на сайті Інформаційного агентства ВолиньPost у 2020-му році.
Новину із назвою «У місті на Волині одружилася незвичайна пара» ми передрукували із сайту Рожищенської міської ради 3 жовтня, а станом на 31 грудня цього року вона зібрала на нашому ресурсі 941 545 переглядів.
Про історію кохання Наталії Лотиш та Сергія Служаєва, яка розпочалася на Сході, на сайті міськради розповіла Ірина Зенц.
Волинянка, яка працювала медсестрою в зоні ООС, і військовий з Донбаського міста Красногорівка захищали Україну разом, а згодом і стали на рушничок щастя вже на мирній землі.
Читачів так сильно зацікавила життєва та романтична історія відважних закоханих, що не лише очолила ТОП-рейтингу публікацій із найбільшою кількістю переглядів на сайті ІА «ВолиньPost», але й побила рекорди інших ЗМІ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му.
У «турнірній» таблиці за 2020 рік за кількістю переглядів нижче опинилися не такі оптимістичні історії, як ця. Більшість із рейтингових, на жаль, були новини із негативним наповненням.
Так, на 2 місці – історія за 20 червня про 15-річного хлопця, який на смерть збив свого маленького племінника на Рівненщині, і перестав говорити (285 125 переглядів).
На 3– розповідь про волинянку Вікторію Романчук, яка за майже 40 годин дійшла пішки зі Львова до Луцька, опублікували новинку 5-го травня, станом на сьогодні матеріал переглянула 220 591 особа.
4 – У Луцьку під час заміни лінії електропередач виявили унікальну «трилінку». Від 11-го до 31-го грудня новина набрала 198 197 переглядів.
5 – «Я хоронила чоловіка одна, три години простоявши з тілом біля кладовища», – дружина покійного лікаря-гінеколога з Луцька. З 10 квітня до 31 грудня – 174 304 перегляди.
6 – Відомий хірург з Волині Валіхновський назвав 10 порад, як не підчепити COVID-19 – 135 865 переглядів.
7 – На Волині – смертельна автотроща. ФОТО – 121 738 переглядів.
8 – У Луцьку – перший випадок коронавірусу. ОНОВЛЕНО – 119 477 переглядів.
9 – На Волині матір з донькою вийшли заміж за двох братів – 119 351 перегляд.
10 – Знайшли 22-річну безвісти зниклу лучанку – 118 622 перегляди.
11 – В УГКЦ та ПЦУ розповіли, що робитимуть із богослужіннями на Великдень – 107 610 переглядів.
12 – Як заробляти гроші в селі: три бізнес-ідеї і де знайти на них гроші* – 102 892 перегляди.
13 – Волинський лікар розповів, хто найважче переносить захворювання на COVID-19 – 99 501 перегляд.
14 – «Попала в сім’ю, де було шестеро дітей»: німець розшукав наймичку з Волині через пів століття – 99 457 перегляд.
15 – Брали воду зі Світязю, аби поливати лохину: через обміління Шацьких озер відкрили «кримінал» – 99 146 переглядів.
Ми щасливі, що рекорд за кількістю переглядів змогла отримати публікація про кохання! Сподіваємося, у 2021 позитивних інформаційних приводів для наших новин буде в рази більше. Обіцяємо знаходити їх для наших читачів!
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Новину із назвою «У місті на Волині одружилася незвичайна пара» ми передрукували із сайту Рожищенської міської ради 3 жовтня, а станом на 31 грудня цього року вона зібрала на нашому ресурсі 941 545 переглядів.
Про історію кохання Наталії Лотиш та Сергія Служаєва, яка розпочалася на Сході, на сайті міськради розповіла Ірина Зенц.
Волинянка, яка працювала медсестрою в зоні ООС, і військовий з Донбаського міста Красногорівка захищали Україну разом, а згодом і стали на рушничок щастя вже на мирній землі.
Читачів так сильно зацікавила життєва та романтична історія відважних закоханих, що не лише очолила ТОП-рейтингу публікацій із найбільшою кількістю переглядів на сайті ІА «ВолиньPost», але й побила рекорди інших ЗМІ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му.
У «турнірній» таблиці за 2020 рік за кількістю переглядів нижче опинилися не такі оптимістичні історії, як ця. Більшість із рейтингових, на жаль, були новини із негативним наповненням.
Так, на 2 місці – історія за 20 червня про 15-річного хлопця, який на смерть збив свого маленького племінника на Рівненщині, і перестав говорити (285 125 переглядів).
На 3– розповідь про волинянку Вікторію Романчук, яка за майже 40 годин дійшла пішки зі Львова до Луцька, опублікували новинку 5-го травня, станом на сьогодні матеріал переглянула 220 591 особа.
4 – У Луцьку під час заміни лінії електропередач виявили унікальну «трилінку». Від 11-го до 31-го грудня новина набрала 198 197 переглядів.
5 – «Я хоронила чоловіка одна, три години простоявши з тілом біля кладовища», – дружина покійного лікаря-гінеколога з Луцька. З 10 квітня до 31 грудня – 174 304 перегляди.
6 – Відомий хірург з Волині Валіхновський назвав 10 порад, як не підчепити COVID-19 – 135 865 переглядів.
7 – На Волині – смертельна автотроща. ФОТО – 121 738 переглядів.
8 – У Луцьку – перший випадок коронавірусу. ОНОВЛЕНО – 119 477 переглядів.
9 – На Волині матір з донькою вийшли заміж за двох братів – 119 351 перегляд.
10 – Знайшли 22-річну безвісти зниклу лучанку – 118 622 перегляди.
11 – В УГКЦ та ПЦУ розповіли, що робитимуть із богослужіннями на Великдень – 107 610 переглядів.
12 – Як заробляти гроші в селі: три бізнес-ідеї і де знайти на них гроші* – 102 892 перегляди.
13 – Волинський лікар розповів, хто найважче переносить захворювання на COVID-19 – 99 501 перегляд.
14 – «Попала в сім’ю, де було шестеро дітей»: німець розшукав наймичку з Волині через пів століття – 99 457 перегляд.
15 – Брали воду зі Світязю, аби поливати лохину: через обміління Шацьких озер відкрили «кримінал» – 99 146 переглядів.
Ми щасливі, що рекорд за кількістю переглядів змогла отримати публікація про кохання! Сподіваємося, у 2021 позитивних інформаційних приводів для наших новин буде в рази більше. Обіцяємо знаходити їх для наших читачів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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